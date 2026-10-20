Đúng hôm nay 21/10, chính thức hợp long cây cầu nghìn tỷ “khó làm và chưa từng có trên thế giới” của Việt Nam

Công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến diễn ra từ 9h đến 13h ngày 21/10/2026.

Trước đó, vào 14h30 ngày 19/10, sà lan chở nhịp chính cùng hệ đà giáo chuyên dụng có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn đã cập bến an toàn tại công trường khu vực Bến Bạch Đằng – Thủ Thiêm (TP.HCM), hoàn thành hành trình lai dắt dài 124 km từ xưởng chế tạo của Tập đoàn Đại Dũng tại Vũng Tàu.

Việc đưa toàn bộ tổ hợp kết cấu đến công trường đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chế tạo, tổ hợp và vận chuyển sang lắp đặt nhịp chính, chuẩn bị cho một trong những mốc thi công quan trọng của dự án.

Theo kế hoạch, từ 5h đến 7h ngày 21/10, các đơn vị sẽ tháo neo, xoay sà lan và điều chỉnh hướng tiếp cận vị trí lắp đặt. Trong khoảng 7h-9h, đội ngũ thi công tiến hành định vị, hiệu chỉnh và hạ tải, chuẩn bị đưa kết cấu vào đúng vị trí đấu nối.

Công tác hợp long dự kiến diễn ra từ 9h đến 13h cùng ngày. Đây là bước quan trọng nhằm kết nối nhịp chính với các phần kết cấu tại công trường.

Sau đó, từ 13h đến 16h, các đơn vị tiếp tục dằn sà lan, hạ cột và di chuyển phương tiện về vị trí theo phương án thi công. Thời gian thực hiện từng công đoạn có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế và yêu cầu điều hành tại hiện trường.

Tập đoàn Đại Dũng là đơn vị đảm nhiệm chế tạo và lắp đặt kết cấu vòm thép chính dài 187 m, cao hơn 20 m. Các phương tiện kích nâng thủy lực, hệ thống tời neo cùng đội ngũ kỹ thuật đã được chuẩn bị để phục vụ công tác hợp long.

Trước đó, tổ hợp kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ được hạ thủy tại cảng Đông Xuyên trong đêm 15, rạng sáng 16/10. Sau khi hoàn tất công tác chằng buộc, kiểm tra và chuẩn bị phương tiện, tổ hợp được lai dắt về TP.HCM.

Với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, việc vận chuyển kết cấu nguyên khối đòi hỏi sự phối hợp giữa đơn vị thi công, đội vận hành phương tiện và các lực lượng hỗ trợ trên tuyến. Đây là một trong những công đoạn quan trọng trước khi đưa nhịp chính vào vị trí lắp đặt.

Theo thông tin trên website, đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho biết: “Chiến dịch hạ thủy xuyên đêm và hải trình lai dắt 124 km vừa qua là hai mắt xích then chốt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu cùng tinh thần tập trung cao độ của toàn thể đội ngũ kỹ sư, công nhân Đại Dũng. Hải trình lai dắt vượt biển và luồng sông nội địa phức tạp dài hơn 120 km đã về đích đúng giờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về kỹ thuật và luồng tuyến hàng hải”.

Theo đại diện doanh nghiệp, sà lan đã neo đậu an toàn tại công trường Bến Bạch Đằng. Các phương tiện và đội ngũ kỹ thuật được bố trí sẵn sàng cho giai đoạn lắp đặt tiếp theo.

Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720 m, kết nối khu vực trung tâm hiện hữu của TP.HCM với khu đô thị mới Thủ Thiêm và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Trong đó, nhịp chính sử dụng kết cấu vòm treo dây văng dài 187 m, dầm thép có mặt cắt ngang thay đổi từ 6-11 m.

Công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, loài cây đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Phương án kiến trúc do liên danh Chodai và Takashi Niwa Architects, Chodai Kisojiban Việt Nam tham gia thực hiện. Trong quá trình thiết kế, các đơn vị tư vấn tính toán những yếu tố như gió, động đất và va chạm tàu nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn và thẩm mỹ.

Trước đó, vào ngày 17/12/2024, Nutifood ký kết với liên danh các đơn vị tư vấn để triển khai gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Tại lễ ký kết giữa Nutifood và liên danh Công ty TNHH Chodai & Kiso - Jiban Việt Nam, Công ty TNHH Chodai, Công ty TNHH kiến trúc Niwa, kỹ sư trưởng Kudo Hiroshi, Công ty TNHH Chodai, cho biết ông rất vinh dự khi được Nutifood lựa chọn làm đối tác thực hiện thiết kế kỹ thuật cho cây cầu ý nghĩa này. Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ thực sự là một biểu tượng độc đáo của TP HCM.

Đặc biệt, vị chuyên gia này chia sẻ, cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn là một công trình đẹp nhưng rất khó làm và chưa từng có ở đâu trên thế giới. Do đó, việc thực hiện thực sự là thử thách với đội ngũ của ông. Nhưng với kinh nghiệm thực hiện những cây cầu nhịp lớn ở Nhật Bản và các quốc gia trên thế giới, đồng thời hiểu rõ về tâm huyết của Nutifood, Chodai mong muốn được chung tay để tạo nên một công trình có một không hai cho TP HCM.