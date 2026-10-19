Cận cảnh "lá dừa nước" 3.400 tấn vượt biển về trung tâm TP HCM, sẵn sàng "hợp long" trong 2 ngày tới

Sáng 19/10, sà lan chở nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn tiếp tục hành trình trên sông Soài Rạp, hướng về khu vực Bến Bạch Đằng.

Ghi nhận lúc 7h15 ngày 19/10, đoàn tàu lai dắt đã đưa sà lan chở nhịp cầu thép khổng lồ đi qua khu vực dạ cầu Bình Khánh, trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó tiếp tục di chuyển theo luồng sông Soài Rạp.

Đây là một trong những chặng đáng chú ý trong hành trình đưa nhịp cầu đi bộ qua sông Sài Gòn từ Nhà máy Đại Dũng, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, về khu vực Bến Bạch Đằng.





Cận cảnh kết cấu vòm thép cầu đi bộ bắt đầu hạ thủy và chuẩn bị rời cảng, hướng về bến Bạch Đằng, nơi đang thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo lộ trình dự kiến, khoảng 11h cùng ngày, đoàn lai dắt sẽ đến mũi Đèn Đỏ, rẽ vào sông Sài Gòn để tiếp tục tiến về trung tâm thành phố. Từ phao số 58 trên sông Nhà Bè, đoàn đi qua Rạch Phú Xuân, hướng đến mũi Đèn Đỏ rồi men theo khu vực cầu Phú Mỹ, qua các phao số 79 và 68 trước khi cập cảng Bến Nghé.

Đến khoảng 14h, sà lan dự kiến rời cảng, tiếp tục hành trình về Bến Bạch Đằng và cập khu vực phía bờ Thủ Thiêm vào khoảng 15h. Với khối lượng lên tới 3.400 tấn, nhịp cầu được vận chuyển trên quãng đường thủy dài khoảng 124km.

Theo lộ trình, đoàn di chuyển theo sông Dinh ra biển, sau đó qua cửa Soài Rạp, theo luồng tàu vào sông Sài Gòn để đến công trường.

Tổng quãng đường vận chuyển khoảng 124 km, đến sáng 19/10 đưa về trung tâm thành phố.

Hệ vòm thép không gian tạo nên dáng vẻ đặc trưng, kết hợp nét gần gũi của thiên nhiên sông nước

Để đảm bảo hành trình diễn ra an toàn, đoàn được bố trí một tàu kéo công suất lớn làm nhiệm vụ kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng đi và một tàu kéo dự phòng túc trực xuyên suốt tuyến.

Các phương tiện lưu thông trên luồng cũng phải duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 5km với đoàn lai dắt, hạn chế nguy cơ gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của sà lan. Không chỉ gây chú ý bởi kích thước và trọng lượng, nhịp cầu còn nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước quen thuộc của miền Nam.

Hệ vòm thép không gian tạo nên dáng vẻ đặc trưng, kết hợp nét gần gũi của thiên nhiên sông nước với phong cách kiến trúc hiện đại. Khi hoàn thành, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn mới trên cảnh quan đô thị TP.HCM, góp thêm một công trình kiến trúc độc đáo cho khu vực ven sông.

Đoàn vận chuyển gồm một tàu kéo chính, hai tàu áp mạn (mỗi tàu 5.000 mã lực) và một tàu dự phòng 2.400 mã lực.

Tổ hợp nhịp cầu được vận chuyển dài khoảng 187 m, rộng hơn 35 m, cao hơn 26 m, gồm vòm thép cầu chính nặng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng 2.000 tấn. Toàn bộ tổ hợp đặt trên sà lan dài 109 m, rộng 37 m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn.

Sáng 19/10, đoàn lai dắt nhịp cầu 3.400 tấn tiến sát cầu Bình Khánh, cây cầu có tĩnh không cao nhất Việt Nam (độ cao 55m, bằng với cầu Phước Khánh).

Trong sáng 19/10, đoàn tiếp tục hành trình, dự kiến đến công trường vào buổi chiều và neo phía bờ Thủ Thiêm, chờ hợp long.

Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn mang hình tượng lá dừa nước - hình ảnh đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, là công trình kiến trúc - giao thông điểm nhấn nối liền công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) với công viên bờ sông thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Dự án có tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ, sở hữu quy mô tuyến dài 720m với nhịp vòm thép chính dài 187m uốn lượn mềm mại.

Ngày 19/10, nhịp vòm thép nặng 3.400 tấn hoàn thành lộ trình 124km lai dắt đường thủy về tới Bến Bạch Đằng, sẵn sàng cho công đoạn hợp long vào ngày 21/10 và hướng tới hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2026.