Đúng 2h15 ngày 16/10, tập đoàn của đại gia gốc Thanh Hóa đã hoàn thành công đoạn khó nhất với vòm thép nặng 3.400 tấn, hàng trăm người vỗ tay vỡ òa giữa đêm

Tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn do Tập đoàn Đại Dũng chế tạo đã được hạ thủy thành công sau nhiều giờ thi công xuyên đêm. Khối thép này đang được chằng buộc kiên cố chuẩn bị hành trình đường thủy dài 124 km để phục vụ lắp đặt cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

30 mô-đun xe chuyên dụng đưa khối thép 3.400 tấn xuống sà lan

Lúc 2h15 ngày 16/10, tổ hợp kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, nơi đặt nhà máy của Tập đoàn Đại Dũng. Tiếng vỗ tay vỡ òa của hàng trăm con người giữa đêm tĩnh mịch, đánh dấu một bước tiến đầy tự hào của toàn bộ lực lượng thi công.

Tổ hợp kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ đã hạ thủy lên sà lan. (Ảnh: VTC News)

Để vận chuyển cấu kiện có tổng trọng lượng 3.400 tấn, đơn vị thi công huy động khoảng 30 mô-đun xe tự hành đa trục SPMT. Đây là thiết bị vận tải hạng nặng có khả năng nâng, di chuyển và xoay linh hoạt, phục vụ việc đưa những cấu kiện có kích thước lớn từ bờ lên phương tiện đường thủy.

Quá trình hạ thủy diễn ra từ đêm 15/10 và kéo dài khoảng 4 giờ. Trước khi triển khai, các đơn vị liên quan đã rà soát phương án thi công, trình tự di chuyển, phân công nhiệm vụ và phương án bảo đảm an toàn.

Khâu đưa cấu kiện lên sà lan là một trong những công đoạn phức tạp nhất. Khi dàn xe SPMT di chuyển từ cầu dẫn lên boong, tải trọng hàng nghìn tấn liên tục thay đổi vị trí, tạo áp lực lớn lên cầu cảng và thân sà lan. Để kiểm soát độ cân bằng, hệ thống dằn nước được vận hành nhằm điều chỉnh trạng thái của phương tiện trong quá trình tiếp nhận tải trọng.

Sà lan chuyên dụng được sử dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, dài hơn 100 m và rộng khoảng 36 m. Sau khi cấu kiện được đưa lên boong, đội ngũ kỹ thuật tiếp tục cố định tổ hợp bằng hệ thống cáp neo, chuẩn bị cho hành trình vận chuyển.

Theo phương án được công bố, đoàn sà lan sẽ đi qua vịnh Ghềnh Rái, các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè rồi tiến vào sông Sài Gòn. Hành trình dài khoảng 124 km dự kiến đưa cấu kiện đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm vào ngày 19/10, trước khi triển khai hợp long nhịp chính theo kế hoạch ngày 21/10.

Đại Dũng chế tạo tổ hợp gồm vòm thép và hệ khung đỡ 3.400 tấn

Khối lượng 3.400 tấn được vận chuyển không chỉ bao gồm kết cấu cầu chính mà còn có hệ khung thép nâng đỡ chuyên dụng phục vụ quá trình vận chuyển và lắp đặt.

Theo thông tin từ đơn vị đầu tư và thi công, phần kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn, trong khi hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn. Hai bộ phận được tổ hợp tại nhà máy Đại Dũng trước khi đưa xuống sà lan.

Trước khi hạ thủy, toàn bộ tổ hợp đã trải qua quá trình thử tải và quan trắc trong khoảng 24 giờ. Các thiết bị đo được bố trí tại những vị trí trọng yếu để ghi nhận thông số kỹ thuật, đánh giá độ ổn định, độ võng và độ cứng của kết cấu.

Kết quả thử tải được công bố cho thấy tổ hợp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, tạo cơ sở cho công đoạn vận chuyển và lắp dựng tiếp theo.

Vòm thép hình lá dừa do Đại Dũng chế tạo. (Ảnh: Quỳnh Anh)

Quá trình hạ thủy đòi hỏi sự chính xác trong tính toán tải trọng, phản lực của nước và khả năng cân bằng của sà lan. Đội ngũ kỹ thuật đã dành nhiều thời gian chuẩn bị phương án trước khi đưa cấu kiện xuống nước.

Đối với Đại Dũng, đây là một dự án có ý nghĩa đặc biệt khi doanh nghiệp tham gia chế tạo và lắp dựng kết cấu thép chủ đạo cho công trình hạ tầng công cộng tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, sau khi được lai dắt đến công trường, tổ hợp sẽ được triển khai lắp đặt để kết nối nhịp chính của cây cầu với hai bờ sông.

Cầu đi bộ gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ sắp hợp long

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công tháng 3/2025, có tổng chiều dài khoảng 720 m và tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Công trình được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, do Nutifood tài trợ.

Phối cảnh Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Thiết kế cầu lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, biểu tượng gắn với vùng đất Nam Bộ. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối khu vực Công viên Bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm, bổ sung không gian đi bộ và ngắm cảnh ven sông cho người dân, du khách.

Theo thông tin từ đơn vị đầu tư, các hạng mục xây dựng tại hai đầu cầu đã cơ bản hoàn tất. Phần kết cấu thép chính do Đại Dũng đảm nhận đang tiến đến công đoạn lắp đặt quyết định.

Sau khi hợp long, công trình sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục như mặt cầu, lan can, cảnh quan và tiện ích đi kèm trước khi đưa vào khai thác.