Huy động 16.000 người thi công siêu sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, mái thép 40.000 tấn sắp được nâng lên trụ cao bằng toà nhà 20 tầng

Sân vận động VinFast - Trống Đồng đang được thi công với khoảng 16.000 công nhân tại khu vực sân và các hạng mục phụ trợ. Công trình dự kiến bắt đầu nâng mái thép từ tháng 12/2026, hướng tới hoàn thành vào tháng 7/2027.

Tại công trường sân vận động VinFast – Trống Đồng, khoảng 16.000 công nhân đang tham gia thi công sân và các hạng mục phụ trợ. Theo ông Nguyễn Chí Khánh, đại diện Ban Quản lý xây dựng dự án, nếu tính cả những khu vực khác thuộc khu phức hợp thể thao, tổng nhân lực tại công trường lên tới gần 20.000 người.



Để đáp ứng tiến độ, các đơn vị tổ chức thi công liên tục theo chế độ 3 ca, 4 kíp. Một trong những hạng mục trọng điểm là hệ thống mái che có khả năng đóng mở tự động. Theo kế hoạch, hệ trụ giàn kích nâng mái sẽ hoàn thành và chạy thử trong tháng 11/2026. Sang tháng 12, nhà thầu dự kiến phối hợp với đối tác nước ngoài nâng phần mái thép tại phân khu đầu tiên.

Toàn bộ hệ thống mái của dự án dự kiến sử dụng khoảng 73.000 tấn thép, trong đó riêng phần mái sân vận động chiếm khoảng 40.000 tấn. Để phục vụ công tác tổ hợp và lắp dựng giàn kết cấu thép, dự án đã huy động hệ thống máy siêu trường siêu trọng, bao gồm các loại cẩu 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn.

Sân VinFast – Trống Đồng.

Tính đến giữa tháng 10/2026, hạng mục giàn trụ kích rút đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Các trụ lớn đã hoàn thành phần chân pin theo cao độ thiết kế, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông các phần còn lại.

Hệ thống trụ chính có chiều cao thiết kế gần 80m, tương đương một tòa nhà khoảng 20 tầng. Khi hoàn thiện, đỉnh trụ là nơi đặt hệ gối đỡ thép nhằm định vị và tiếp nhận toàn bộ tải trọng của hệ thống mái che đóng mở tự động khổng lồ truyền xuống nền móng.

Hệ thống cột trụ này đảm nhận chức năng chịu lực và nâng đỡ dàn mái vòm thép. Phần mái vòm của sân vận động được thiết kế tích hợp cơ chế đóng mở tự động, với hệ gối đỡ thép đặt trên đỉnh các trụ để định vị và truyền tải trọng.

Ở khu vực khán đài, phần thô tại bốn khu A, B, C và D được triển khai đồng thời. Tại các vị trí đã đủ điều kiện, công tác hoàn thiện được tiến hành song song với thi công kết cấu. Các hạng mục sơn bả, hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy và điện nước được triển khai theo hình thức cuốn chiếu. Bên ngoài sân vận động, các đơn vị cũng đang thi công mặt dựng, kết cấu thép mặt dựng và các chi tiết trang trí mẫu.

Phối cảnh sân vận động Vinfast - Trống Đồng và các hạng mục phụ trợ của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội sau khi hoàn thành. Ảnh: Vingroup

Theo tiến độ dự kiến, phần thô của công trình sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026. Toàn bộ quá trình xây dựng được đặt mục tiêu kết thúc vào tháng 5/2027, trước khi sân vận động hoàn thành vào tháng 7/2027.

Sân vận động VinFast – Trống Đồng được khởi công ngày 19/12/2025, thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, nằm trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Vingroup phát triển.

Công trình có diện tích khoảng 73,3ha, sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Khi hoàn thành đây sẽ là sân vận động có sức chứa lớn lớn nhất thế giới. Sân vận động VinFast - Trống Đồng hướng tới trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn. Công trình được kỳ vọng có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế như ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup.