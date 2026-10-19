Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse (Lào) đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với mất mát lớn của gia đình nữ du học sinh S.K. - người bị bạn trai sát hại do ghen tuông.

Ngày 18/10, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak (Lào), thay mặt phía Việt Nam và tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với gia đình nữ du học sinh S.K. (sinh năm 2006, người Lào, sinh viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai) tử vong sau khi bị bạn trai dùng dao đâm ở ký túc xá.

Ngay khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào đã sớm phối hợp đưa thi thể K.S. về quê nhà ở tỉnh Champasak.

Được biết, nữ du học sinh S.K. khá nổi tiếng trên mạng xã hội facebook với nhiều lượng theo dõi. Cô có tính cách dễ thương, khiếu ăn nói gần gũi nên được cộng đồng, bạn bè người Việt Nam yêu mến, tương tác.

Trước đó, khoảng tháng 9/2024, thông qua mạng xã hội facebook, S.K. quen biết với Phạm Minh Phúc (sinh năm 2000, trú ở thôn Ia Lâm, xã Ia Ly; chỗ ở tại hẻm 43 đường Trần Nhật Duật, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) và nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, Phúc cho rằng S.K. có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông, bực tức.

Tối 12/10, sau khi đã uống bia cùng bạn bè, Phúc nảy sinh ý định đi tìm gặp S.K. để đe dọa, buộc phải xin lỗi và nối lại tình cảm giữa hai người. Khoảng 21h30 cùng ngày, Phúc đến trước cửa phòng ở của S.K tại ký túc xá nhà trường. Thấy cửa phòng đóng kín nên Phúc dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa, xông vào bên trong.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak (Lào) thăm hỏi, chia sẻ với mất mát to lớn của gia đình cô gái trẻ.

Tại đây Phúc yêu cầu S.K. phải xin lỗi và bất ngờ rút dao cất giấu trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, Phúc nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

S.K. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Bên cạnh việc truy xét, Công an tỉnh đã vận động đối tượng ra đầu thú. Sau đó Phạm Minh Phúc đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự Phạm Minh Phúc vào ngày 13/10.

Hung thủ (ảnh trái) đã bị tạm giữ hình sự ngay sau khi gây án.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Phúc về tội “Giết người”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào đã phối hợp đưa thi thể K.S. về quê nhà ở tỉnh Champasak, sau đó giải quyết các thủ tục và quyền lợi liên quan. Hai phía cũng khẩn trương làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.