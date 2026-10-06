Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai được dẫn giải khỏi tòa sau khi lĩnh án tử hình, hàng trăm người tập trung 2 bên đường theo dõi

Sáng 6/10, rất đông người dân tập trung trước TAND TP Đồng Nai theo dõi phiên xét xử Nguyễn Đức Anh, bị cáo trong vụ án khiến 3 mẹ con tử vong, một người bị thương nặng.

Ngay từ khoảng 6h30, khu vực trước cổng TAND TP Đồng Nai đã có nhiều người dân tập trung. Một số người đứng dọc hàng rào, liên tục hướng mắt vào bên trong trụ sở tòa án. Nhiều người dùng điện thoại quay clip, chụp ảnh và livestream diễn biến bên ngoài phiên tòa.

Trước lượng người tập trung đông, lực lượng chức năng được bố trí tại khu vực xung quanh trụ sở TAND TP Đồng Nai, kiểm soát người ra vào, giữ an ninh trật tự và điều tiết giao thông.

Người dân đến theo dõi phiên tòa được hướng dẫn đứng đúng khu vực, không tập trung dưới lòng đường hoặc gây cản trở lối ra vào của tòa án. Lực lượng chức năng cũng liên tục nhắc nhở người dân giữ trật tự, bảo đảm an toàn trong thời gian phiên xét xử diễn ra.

Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người tập trung tại khu vực diễn ra phiên tòa xét xử (Ảnh: Di Anh)

Theo cáo trạng, Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A. (17 tuổi). Sau khi hai người chia tay, bị cáo nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng 3/9, sau khi không thể đột nhập vào nhà P.A., Đức Anh trèo qua mái nhà bên cạnh, đột nhập vào nhà anh N.V.Q. rồi dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình. Vợ anh Q. cùng hai con tử vong, anh Q. bị thương nặng nhưng được cứu sống.

Sáng ngày 6/10, HĐXX tuyên Nguyễn Đức Anh tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa xét xử (Ảnh: Di Anh)

Theo HĐXX, tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận rõ và thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp với nội dung cáo trạng của Viện KSND thành phố Đồng Nai. HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh là man rợ, mất nhân tính, quyết liệt thực hiện hành vi tới cùng, mang tính côn đồ cao, với mục đích tước đoạt mạng sống của 4 người, việc anh N.V.Q không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Nguyễn Đức Anh được lực lượng chức năng dẫn giải ra xe.

Nguyễn Đức Anh bị dẫn giải ra xe sau phiên tòa (Ảnh: Quân)

Rất đông người vẫn tập trung trước khu vực diễn ra phiên xét xử (Ảnh: Quân)

Rất đông người sử dụng điện thoại livestream ghi lại hình ảnh (Ảnh: Quân)

Lực lượng chức năng được tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự trong khu vực (Ảnh: Quân)

Ảnh: Quân

Phía ngoài TAND TP Đồng Nai lúc này vẫn có đông người dân tập trung. Khi xe thùng đưa bị cáo xuất hiện, nhiều người đồng loạt giơ điện thoại quay lại, một số người livestream khoảnh khắc bị cáo được dẫn giải ra xe.

Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì đội hình bảo đảm an ninh, trật tự, nhắc nhở người dân không chen lấn, không đứng dưới lòng đường và giữ khoảng cách an toàn khi phương tiện chở bị cáo di chuyển.

Chiếc xe áp giải Nguyễn Đức Anh sau khi rời khỏi khu vực trong sự theo dõi của đông người dân.

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Đồng Nai, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai). Tháng 7/2026 chị Đ.T.P.A chủ động chia tay. Vì chuyện này, Nguyễn Đức Anh có ý định giết chị Đ.T.P.A để trả thù. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2/9, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, Nguyễn Đức Anh nói dối nhờ anh Nguyễn Minh Nhật chở đến ấp Bùi Chu (xã Bình Minh) để đòi số tiền 5 triệu đồng. Trước khi đi, Nguyễn Đức Anh bảo người bạn chở về phòng trọ lấy đồ (không nói rõ đồ gì). Tại đây, Nguyễn Đức Anh lấy 1 cây kiếm và 1 con dao giấu trong người. Theo chỉ dẫn của Nguyễn Đức Anh, người bạn chạy tới nhà chị Đ.T.P.A và chạy quanh nhà khoảng 3 lần để Đức Anh quan sát, tìm cách vào nhà chị Đ.T.P.A. Lúc này, ông Đ.V.R (cha của chị Đ.T.P.A) đi làm về, Đức Anh nói với anh Nhật: "Để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao". Anh Nhật liền can ngăn và chở Đức Anh về nhà rồi anh Nhật đi về. Đến khoảng 0 giờ ngày 3.9, Nguyễn Đức Anh một mình đi xe máy quay lại nhà người yêu cũ. Tại đây, Nguyễn Đức Anh trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào trong, thì bị ông Đ.V.R phát hiện. Không vào được nhà người yêu cũ, Nguyễn Đức Anh trèo qua mái nhà của anh N.V.Q (40 tuổi, nằm sát vách) rồi mở cửa tầng 2 (không khóa) đột nhập vào trong. Khi bị phát hiện, Nguyễn Đức Anh đã dùng dao chém cả nhà anh N.V.Q. Hậu quả là vợ và 2 người con của anh chị, gồm 2 cháu là N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (hơn 1 tuổi), đã tử vong. Anh N.V.Q bị thương nặng, nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cấp cứu. Tại đây, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ và cứu sống được anh Q. Tại cơ quan điều khai, Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết và cũng không có mâu thuẫn với các nạn nhân.

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