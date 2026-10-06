Sáng ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Minh khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng đến nay chưa thể tham dự phiên tòa.

Theo kế hoạch, 8h ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Anh về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

8 giờ 25: Phiên tòa bắt đầu với phần thủ tục

Đến khoảng 8 giờ 25, phiên tòa bắt đầu với phần thủ tục. Hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra căn cước bị cáo Nguyễn Đức Anh. Tại tòa, bị cáo khai trình độ học vấn lớp 11, nghề nghiệp tự do.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại toà (Ảnh: Di Anh)

7 giờ 30: Bị cáo được áp giải đến toà, người nhà nạn nhân ngồi lặng một góc

Khoảng 7h30, bị cáo Nguyễn Đức Anh được lực lượng chức năng áp giải đến TAND TP Đồng Nai để chuẩn bị phiên xét xử.

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Bị cáo Nguyễn Đức Anh được áp giải đến toà (Ảnh: Di Anh)

Người nhà nạn nhân trong phiên toà xét xử (Ảnh: Di Anh)

Trong khuôn viên tòa, người nhà các nạn nhân ngồi lặng ở một góc tường (Ảnh: Di Anh)

Trước phiên tòa, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại, cho biết ông Q. (40 tuổi), nạn nhân sống sót trong vụ án, chưa thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khỏe và tâm lý chưa cho phép.

Theo luật sư, gia đình đã lựa chọn thời điểm phù hợp để thông tin cho ông Q. về vụ án và phiên tòa sắp tới. Do sức khỏe chưa cho phép ông Q. trực tiếp tham gia tố tụng, gia đình đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để anh trai của ông Q. đại diện tham gia phiên tòa ngày 6/10.

Trong quá trình gặp gỡ, trao đổi với ông Q., các luật sư nhận thấy nạn nhân vẫn chịu tổn thương tâm lý rất nặng.

Nhiều người tập trung trước toà từ sớm

Phiên tòa do Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng làm chủ tọa. Đại diện VKSND TP Đồng Nai là ông Nguyễn Hoàng Phong.

Tòa triệu tập 4 người tham gia phiên xét xử với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có Đ.T.P.A. (SN 2009, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh), là người từng có quan hệ tình cảm với bị cáo Nguyễn Đức Anh. Ông Đ.V.R. (SN 1985, cha ruột của P.A.) được triệu tập với tư cách người làm chứng trong vụ án.

Sáng 6/10, trước khu vực cổng TAND TP Đồng Nai, nhiều người dân đã tập trung theo dõi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai

Nhiều người liên tục giơ điện thoại lên quay clip, livestream diễn biến bên ngoài cổng TAND. Lực lượng chức năng được bố trí tại khu vực xung quanh trụ sở tòa án, kiểm soát người ra vào và đảm bảo an ninh, trật tự trước thời điểm phiên xét xử bắt đầu

Theo ghi nhận, ngay từ 6h30 sáng 6/10, trước khu vực cổng TAND TP Đồng Nai, nhiều người dân đã tập trung theo dõi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Một số người hiếu kỳ đứng bên ngoài khu vực cổng toà, theo dõi diễn biến và livestream trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng được bố trí tại khu vực xung quanh trụ sở tòa án, kiểm soát người ra vào và đảm bảo an ninh, trật tự trước thời điểm phiên xét xử bắt đầu.

Công tác bảo đảm an ninh được thắt chặt, người dân đến theo dõi phiên tòa được hướng dẫn, kiểm soát nhằm tránh xảy ra tình trạng tập trung đông người, ảnh hưởng đến hoạt động xét xử.

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