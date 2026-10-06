Ông Phạm Nhật Vượng thuê “bộ não" tư vấn đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Từng tham gia tuyến 450 km xuyên sa mạc, tàu chạy 320 km/h nối hai thánh địa

DB Engineering & Consulting đang giữ vai trò tư vấn kỹ thuật tổng thể cho tuyến đường sắt 350 km/h Hà Nội – Quảng Ninh của VinSpeed, dự án hơn 147.000 tỷ đồng đang được triển khai tại Việt Nam.

Al Haramain, tuyến đường sắt 450 km nối Mecca – Medina mà DB Engineering & Consulting từng tham gia. Ảnh: DB E&C.

DB Engineering & Consulting (DB E&C) là công ty kỹ thuật và tư vấn đường sắt thuộc tập đoàn Deutsche Bahn của Đức. Tại Việt Nam, doanh nghiệp đã giành hợp đồng làm tư vấn kỹ thuật tổng thể cho tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh của VinSpeed.

Từ tháng 3/2026, DB E&C tham gia các khâu từ lập kế hoạch, thẩm tra thiết kế, điều phối và tích hợp hệ thống đến chuẩn bị thử nghiệm, nghiệm thu, vận hành. Công ty đồng thời đảm nhiệm thiết kế đường ray chuyên sâu trên hai hành lang lớn của VinSpeed.

Tuyến Hà Nội – Quảng Ninh dài 120,2 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, được thiết kế chạy tối đa 350 km/h. Tổng mức đầu tư khoảng 147.370 tỷ đồng, chưa gồm hơn 10.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng.

Hơn 6.200 nhân sự, tập đoàn mẹ sở hữu gần 2,6 triệu tỷ đồng tài sản

Trong tài liệu giới thiệu doanh nghiệp tháng 4/2026, DB E&C cho biết có hơn 6.200 nhân sự đến từ 84 quốc gia, hoạt động ở hơn 60 địa điểm tại Đức và đã tham gia các dự án tại hơn 100 quốc gia trên tất cả các châu lục kể từ năm 1966.

DB E&C có nền tảng hơn 185 năm kinh nghiệm đường sắt, kế thừa từ hệ thống đường sắt Đức và tập đoàn mẹ Deutsche Bahn. Con số này được tính từ năm 1835, khi tuyến đường sắt đầu tiên của Đức dài khoảng 6 km nối Nürnberg và Fürth đi vào hoạt động, mở đầu kỷ nguyên đường sắt tại quốc gia Châu Âu.

Bản thân DB E&C có lịch sử ngắn hơn. Tiền thân Deutsche Eisenbahn-Consulting được thành lập năm 1966, sau nhiều lần tái cấu trúc và sáp nhập mới hình thành DB Engineering & Consulting vào năm 2016.

Deutsche Bahn là tập đoàn đường sắt quốc gia của CHLB Đức, hiện quản lý hơn 33.500 km đường sắt, hơn 5.700 nhà ga và phục vụ khoảng 2,5 tỷ lượt hành khách mỗi năm.

Theo báo cáo giữa niên độ 2026, tập đoàn có tổng tài sản khoảng 88,94 tỷ euro, tương đương gần 2,6 triệu tỷ đồng.

Từng tham gia nhiều dự án đường sắt quy mô lớn trên thế giới

Một trong những dự án nổi bật mà DB Engineering & Consulting từng tham gia là tuyến đường sắt cao tốc Al Haramain tại Ả Rập Xê Út. Tuyến dài khoảng 450 km, chạy qua khu vực sa mạc và kết nối hai thánh địa Mecca và Medina. Các đoàn tàu có thể đạt tốc độ tối đa 320 km/h, giúp rút thời gian đi lại giữa hai thành phố xuống còn khoảng 2 giờ.

Tuyến đường sắt cao tốc Al Haramain tại Ả Rập Xê Út

DB E&C cho biết đã tham gia dự án này từ năm 2012. Đây là một trong những tuyến đường sắt cao tốc quan trọng của Ả Rập Xê Út, phục vụ lượng lớn hành khách và người hành hương tới Mecca và Medina.

Tại Ấn Độ, DB E&C cũng đang tham gia dự án đường sắt cao tốc Mumbai – Ahmedabad dài khoảng 508 km, tuyến tàu cao tốc đầu tiên của nước này. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 17 tỷ USD, tốc độ khai thác dự kiến khoảng 320 km/h. DB E&C cùng đối tác tham gia tư vấn quản lý dự án cho các hệ thống tín hiệu, viễn thông, SCADA và bán vé.

Ở Australia, DB E&C từng tham gia Sydney Metro North West, tuyến metro đầu tiên tại nước này sử dụng tàu hoàn toàn không người lái. Đơn vị Đức tham gia kiểm soát thiết kế, tích hợp hệ thống và thử nghiệm nghiệm thu. Theo DB E&C, dự án khi đi vào vận hành còn thấp hơn ngân sách ban đầu khoảng 1 tỷ AUD.

Những dự án trên cho thấy phần việc DB E&C đang đảm nhiệm cho VinSpeed tập trung vào lớp kỹ thuật phía sau dự án, nơi đường ray, điện, tín hiệu, nhà ga và hệ thống vận hành phải được tích hợp thành một hệ thống thống nhất trước khi đưa vào khai thác.