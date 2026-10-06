Bắt 8 thanh thiếu niên từ 14 đến dưới 18 tuổi dựng màn kịch giả đánh nhau để cướp xe

Nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng dựng tình huống giả, dụ nạn nhân đến khu vực vắng người rồi dùng kiếm tấn công, cướp xe máy.

Ngày 5/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 thanh thiếu niên gồm Trương Ngọc Th., Đinh Tuấn A., Lê Nguyên Ph., Lê Phúc Kh., Phan Đình H., Lý Nghiệp Duy A., Phan Bá Ng. và Hồ Nhật Kh. (đều từ 14 đến dưới 18 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Riêng Nguyễn Hoàng Gia B. (SN 2013), tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan công an đang phối hợp xem xét biện pháp xử lý phù hợp với độ tuổi theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 29/9, Th cùng nhóm thanh thiếu niên đi trên 3 xe máy tại phường Tam Kỳ. Khi đến đường Phan Châu Trinh, nhóm gặp H.T.D. (SN 2008, trú xã Tây Hồ) điều khiển xe Honda Winner.

Th nảy sinh ý định đánh D. để chiếm đoạt xe và rủ cả nhóm cùng tham gia.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định với nhóm đối tượng. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Sau đó, nhóm bàn cách dụ D. đến đường Võ Chí Công, khu vực vắng người, ít ánh sáng để ra tay. Để tạo lòng tin, các đối tượng dựng tình huống giả về một cuộc hẹn đánh nhau khiến D. đồng ý đi cùng.

Trước khi đến địa điểm đã chọn, nhóm lấy 2 thanh kiếm làm hung khí. Khi đến đường Võ Chí Công, thuộc phường Bàn Thạch, Lê Phúc Kh bất ngờ kẹp cổ, kéo D. khỏi xe. Đinh Tuấn A. và Ph. dùng 2 thanh kiếm tấn công khiến nạn nhân bị thương.

D. vùng thoát, bỏ chạy, để lại chiếc Honda Winner. Th. sau đó lấy chiếc xe rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, nhóm đưa xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà cất giấu, đồng thời tháo biển số nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động, biển số 92C1-244.xx cùng 3 xe máy liên quan vụ án.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.