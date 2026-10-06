Triệt phá đường dây tuồn 10.000 tấn heo chứa chất cấm Salbutamol vào siêu thị, trường học ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành: Bắt tạm giam Nguyễn Thị Trinh Nữ SN 1989

Công an vừa triệt phá đường dây tuồn 10.000 tấn heo chứa chất cấm tạo nạc vào chợ truyền thống, siêu thị…, điểm đến là các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Ngày 5/10, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm Salbutamol để nuôi heo vỗ béo với quy mô đặc biệt lớn. Đến nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989, trú tỉnh Vĩnh Long) và 8 người khác về các tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", "Buôn bán hàng cấm", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ".

Trước đó, tháng 7/2026, Công an TP.HCM cùng Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố tiến hành kiểm tra 03 phương tiện xe ô tô tải biển số: 60K-955.48, 64H-051.07, 60K- 548.15 có chủ hàng là Nguyễn Văn Hiệu (SN 1985) và Phạm Văn Hùng (SN 1976, cùng ngụ TP. Đồng Nai), phát hiện vận chuyển 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol; trong đó có 80 con heo thịt dương tính thêm với vi rút dịch tả heo Châu Phi.

Mở rộng, công an khám xét 14 địa điểm là trang trại, nơi ở của các đối tượng tại TP.Đồng Nai phát hiện 3.909 con heo, trọng lượng trên 500 tấn, dương tính với chất cấm Salbutamol. Các cơ sở liên quan như: Lan Hương; trại chăn nuôi Ngô Thị Lan Hương 1, Phường Trị An; trại chăn nuôi Nguyễn Văn Huy; trại chăn nuôi Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo; trại chăn nuôi Võ Văn Huỳnh; trại chăn nuôi Nguyễn Văn Hải; trrại chăn nuôi Trần Hữu Dũng nằm tại phường Trị An, phường Dầu Giây, xã Hưng Thịnh và xã Bàu Hàm.

Toàn bộ số heo này đã được xử lý, tiêu hủy theo quy định. Nguồn gốc số chất salbutamol trong vụ án do Nguyễn Thị Trinh Nữ (SN 1989,ngụ tỉnh Vĩnh Long) cung cấp.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường tiêu thụ, ước tính giá trị trên 600 tỷ đồng, thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo trên được tiêu thụ tại chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị…, điểm đến là các bếp ăn của các gia đình, trường học, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam; gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân.

Theo điều tra, chất tạo nạc Salbutamol do Nguyễn Thị Trinh Nữ cung cấp. Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại cám có tác dụng làm heo đẹp hơn, thịt heo săn chắc, tạo nạc nhiều hơn được lấy từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg. Từ đây Nữ bán cho các trang trại tại Đồng Nai với số lượng lớn để về chăn nuôi heo vỗ béo.

Cụ thể, 100 gram Salbutamol được trộn với khoảng 300 kg cám, sử dụng cho 100 con heo. Các đối tượng thường mua heo khoảng 100-110 kg, nuôi thêm khoảng 30 ngày để đạt 130-140 kg rồi xuất bán.

Những con heo có có sử dụng chất cấm tạo nạc chuẩn bị xuất bán ra thị trường. Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý, khoảng 10 ngày trước khi bán heo, các đối tượng ngừng sử dụng Salbutamol và cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc điện giải Bio. Mục đích là làm giảm khả năng phát hiện chất tạo nạc khi cơ quan chức năng xét nghiệm.

Qua khám xét, công an thu giữ hơn 1.000 kg Salbutamol. Số chất cấm này được xác định có thể phối trộn với hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng trong việc nuôi heo vỗ béo.

Kiểm dịch viên nhận tiền, cấp giấy cho heo nhiễm chất cấm

Điều tra mở rộng cho thấy, để đưa heo nhiễm chất cấm ra khỏi địa bàn đến các lò mổ, đường dây này có sự tiếp tay của một kiểm dịch viên động vật.

Người này là Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên thuộc Trạm chăn nuôi thủy sản khu vực 2, Trung tâm Kiểm dịch và Chẩn đoán xét nghiệm thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai.

Theo công an, Sơn đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch. Người này không kiểm tra thực tế nhưng cấp sẵn giấy chứng nhận kiểm dịch và niêm chì để Hiệu tự niêm phong lô hàng.

Nhờ thủ đoạn này, heo nhiễm chất cấm được vận chuyển đến các lò mổ tại nhiều tỉnh, thành để giết mổ rồi đưa ra thị trường.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng giấy thông tin nguồn gốc động vật giả trên địa bàn TP.HCM để không phải có giấy chứng nhận kiểm dịch khi vận chuyển động vật liên tỉnh. Qua đó, heo từ Đồng Nai được đưa lên các lò mổ trên địa bàn TP.HCM.

Công an khám xét 14 địa điểm là trang trại, nơi ở của các đối tượng tại TP.Đồng Nai phát hiện 3.909 con heo, trọng lượng trên 500 tấn, dương tính với chất cấm Salbutamol. Ảnh: Công an cung cấp

Hơn 10.000 tấn heo được đưa ra thị trường

Với các thủ đoạn trên, cơ quan công an xác định mỗi ngày có hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Từ tháng 1/2026 đến nay, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, với giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng và thu lợi nhiều tỷ đồng.

Số heo này được tiêu thụ tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị..., sau đó đến các bếp ăn gia đình, trường học, nhà hàng và bếp ăn công nghiệp tại TP.HCM, Đồng Tháp cùng một số tỉnh, thành phía Nam.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, các đối tượng liên quan và những người tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cho biết việc điều tra, xử lý được thực hiện với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý triệt để, tận gốc".