Hàng loạt khung gương xuất hiện bên Hồ Gươm, hé lộ không gian đặc biệt sắp mở cửa vào ngày 8/10

Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” đang được gấp rút hoàn thiện bên Hồ Gươm, dự kiến mở cửa từ ngày 8/10 đến 2/12 với cầu cạn uốn lượn, khung gương và hệ thống chiếu sáng tạo những góc nhìn mới.

Những ngày đầu tháng 10, không gian ven Hồ Gươm đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị đón người dân, du khách tham quan một công trình nghệ thuật mang tên "Dải lụa ký ức".

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Dự kiến, không gian này mở cửa từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12.





Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” đang được gấp rút hoàn thiện bên Hồ Gươm.

Những đường cong uốn lượn của tuyến cầu cạn len giữa hàng cây, mở ra một góc nhìn khác về Hồ Gươm.

Các “ban công ngắm Hồ Gươm” nằm xen giữa tuyến cầu, hướng tầm nhìn ra mặt nước và Tháp Rùa.

"Dải lụa ký ức" được bố trí tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Gươm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa. Điểm nhấn của công trình là hệ thống cầu cạn cảnh quan được thiết kế uốn lượn giữa khu vực cây xanh. Thay vì tạo một lối đi thẳng, tuyến cầu được điều chỉnh theo cảnh quan sẵn có, qua đó hạn chế tác động trực tiếp đến hệ thống rễ của các cây lớn.

Tại một số đoạn, tuyến cầu mở rộng hoặc đổi hướng để tạo thành những "ban công ngắm Hồ Gươm", nơi du khách có thể dừng lại, chụp ảnh với mặt hồ, Tháp Rùa và cảnh quan đặc trưng của trung tâm Hà Nội.

Theo ghi nhận, công trình đang được gấp rút hoàn thiện. Sàn cầu đã được lát, các khung gương dần hoàn chỉnh, trong khi hệ thống điện, đèn chiếu sáng và một số hạng mục cây xanh tiếp tục được lắp đặt.

Công nhân tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để “Dải lụa ký ức” kịp đón khách từ ngày 8/10.

Hàng loạt khung gương được lắp đặt dọc tuyến cầu, phản chiếu cảnh quan và tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt.

Hạng mục “Dải lụa ký ức” gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Vào buổi tối, hệ thống đèn LED chạy dọc lan can và mép cầu dự kiến tạo thành những dải sáng giữa tán cây. Các khung gương được bố trí nối tiếp, góp phần tạo thêm những góc nhìn khác cho không gian quen thuộc quanh Hồ Gươm.

Theo phương án, công trình được thiết kế với tính chất tạm thời, không hướng tới việc xây dựng thêm một biểu tượng cố định tại Hồ Gươm. Sau khi kết thúc thời gian trưng bày, đơn vị thực hiện có trách nhiệm tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng khu vực ven hồ. Toàn bộ kinh phí triển khai được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Công trình dự kiến hoàn tất để mở cửa từ ngày 8/10, tạo thêm một không gian trải nghiệm, tham quan và chụp ảnh cho người dân, du khách tại khu vực Hồ Gươm trong thời gian diễn ra chương trình.