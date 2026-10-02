Lắp đặt cầu tạm, khung gương giữa vườn hoa Hồ Hoàn Kiếm

Hạng mục “Dải lụa ký ức” tại vườn hoa Hồ Hoàn Kiếm gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.

Ngày 2/10, UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, phường đang triển khai trang trí không gian nghệ thuật khu vực Hồ Gươm với chủ đề "Dải lụa ký ức", theo hình thức xã hội hóa.

Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026) và ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại Hà Nội, UBND phường Hoàn Kiếm triển khai trang trí không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Dải lụa ký ức”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan và nâng cao chất lượng không gian công cộng. Hoạt động dự kiến diễn ra từ 8/10/2026 đến 2/12/2026.

Không gian được tổ chức trong khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa.

Hình ảnh trung tâm của tác phẩm là một tuyến đi bộ mảnh, uốn lượn qua khu vườn ven hồ như một dải lụa len giữa những thân cây.

Điểm nhấn trong hoạt động trang trí là “Dải lụa ký ức” – một không gian cảnh quan được thiết kế hài hòa với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, cảnh quan và chiếu sáng. Hạng mục “Dải lụa ký ức” gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên không gian mở phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh. Thiết kế hướng tới việc tạo ra những góc nhìn mới về cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khuyến khích cộng đồng tương tác với không gian đô thị theo cách gần gũi, sinh động.

Hình ảnh cầu cạn đang được thi công tại Hồ Hoàn Kiếm

Một đặc điểm của “Dải lụa ký ức” là công trình chỉ được triển khai trong thời gian nhất định. Sau khi kết thúc thời gian trưng bày, đơn vị thực hiện sẽ hoàn trả không gian về trạng thái ban đầu.

Theo kế hoạch triển khai, các hạng mục gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp chiếu sáng và khung gương phục vụ tham quan, chụp ảnh; thời gian trưng bày tác phẩm nghệ thuật dự kiến từ 8/10/2026 đến hết 2/12/2026, tại khu vực vỉa hè, đường dạo hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

Sau khi kết thúc, đơn vị thực hiện có trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm.