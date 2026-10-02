Miền Bắc đón gió mùa Đông Bắc đúng dịp cuối tuần: Hà Nội mưa dông rồi chuyển lạnh, nhiệt độ giảm mạnh

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng Bắc Bộ từ đêm 4/10, gây mưa dông, khiến miền Bắc và Hà Nội chuyển lạnh, đồng thời làm biển động mạnh ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 4/10, sau đó mở rộng xuống khu vực Thanh Hóa đến TP Huế.

Hiện nay (2/10), tại Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 33-35 độ C.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, thời tiết Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10, khu vực có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, thời tiết chuyển lạnh.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Báo Lao động

Không khí lạnh cũng khiến thời tiết trên biển diễn biến xấu. Từ gần sáng và sáng 5/10, tại vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Đến ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cùng với không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Người dân, đặc biệt là ngư dân và các phương tiện đang hoạt động trên biển, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết để chủ động phòng tránh.