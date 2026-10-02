Miền Bắc sắp có không khí lạnh tăng cường, nhiều khu vực mưa to liên tiếp: Có nơi xuống 14 độ C

Đợt không khí lạnh đang di chuyển này sẽ khiến miền Bắc bước vào đợt giảm nhiệt, có nơi nhiệt độ thấp nhất chỉ 14-17 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, riêng vùng núi cao 14-17 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng 5/10, thời tiết chuyển lạnh.

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh tiếp tục mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông.

Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Trên biển, gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động khác.