Vụ va chạm tại nhà hàng dê Ninh Bình: Nam thanh niên có thể bị xem xét về tội làm nhục người khác, gây rối trật tự công cộng

Theo luật sư, trong vụ việc xô xát tại quán dê Ninh Bình, hành vi livestream trên mạng xã hội của T. kèm theo lời nói, hành động xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của ông Hưng có thể xem xét dấu hiệu Tội làm nhục người khác.

Theo Công an phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình), sau khi xảy ra va chạm giữa nam thanh niên N.V.T và ông Dương Văn Hưng (64 tuổi) là bảo vệ nhà hàng Cường Dê trên địa bàn, Công an phường đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Trước đó, theo nội dung đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên và người đàn ông lớn tuổi xảy ra tranh cãi trước cửa nhà hàng Cường Dê. Trong lúc lời qua tiếng lại, nam thanh niên có những lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Hình ảnh ông Hưng dùng điếu cày tác động nam thanh niên - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, người đàn ông lớn tuổi cầm một vật có hình dáng giống điếu cày đuổi theo nam thanh niên, khiến nam thanh niên bỏ chạy và kêu cứu. Đoạn clip sau đó được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Trách nhiệm hình sự được đặt ra khi nào?

Trao đổi về vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Lê Hồng Hiển (Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự) cho biết, hiện nay trên mạng xã hội đang tập trung vào việc ông Dương Văn Hưng dùng điếu cày đánh anh T. và cho rằng hành vi này có thể có dấu hiệu Tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, luật sư Hiển đánh giá nếu chỉ nhìn vào vài giây ngắn trong clip thì chưa đủ để đánh giá đúng bản chất pháp lý của vụ việc.

"Theo thông tin đang được chia sẻ trên MXH, trong nhiều ngày trước khi xảy ra xô xát, N.V.T được cho là đã nhiều lần tìm đến khu vực quán của ông Hưng làm để livestream, chửi bới, thách thức và xúc phạm ông Hưng.

Nam thanh niên livestream chửi bới ông Hưng trước khi xảy ra xô xát - Ảnh cắt từ clip

Ngay trước thời điểm xảy ra việc đánh nhau cũng xuất hiện những lời nói, hành vi mang tính khiêu khích mạnh. Nếu những tình tiết này được cơ quan điều tra xác minh là đúng thì hành động của ông Hưng có thể được xác định là vi cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh", luật sư Hiển cho hay.

Điều 135 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đòi hỏi thương tích phải từ 31% trở lên mới cấu thành tội này. Trạng thái tinh thần bị kích động mạnh không nhất thiết chỉ phát sinh từ một hành vi xảy ra tức thời. Mà có thể hình thành từ một quá trình hành vi trái pháp luật lặp đi lặp lại, dồn nén, tích tụ, đến một thời điểm khiến người bị tác động không còn khả năng tự kiềm chế.

"Vì vậy, nếu cơ quan điều tra xác định T. có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, liên tục xúc phạm, khiêu khích ông Hưng khiến tinh thần chú Hưng bị kích động mạnh và kết quả giám định thương tích của T. dưới 31% thì hành vi của ông Hưng không đủ yếu tố cấu thành Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh", luật sư Hiển phân tích.

Luật sư Lê Hồng Hiển - Ảnh: NVCC

Cũng theo luật sư Lê Hồng Hiển, hành vi livestream trên mạng xã hội của T. kèm theo lời nói, hành động xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của ông Hưng có thể xem xét dấu hiệu Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự. (Với tình tiết định khung tăng nặng tại Khoản 2 là sử dụng mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội).

Ngoài ra, việc T. nhiều lần tìm đến địa điểm kinh doanh, livestream, chửi bới, gây mất trật tự cũng cần được Cơ quan điều tra xem xét dấu hiệu Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cũng chia sẻ quan điểm, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, vụ việc trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cả 2 bên nên cần được xác minh một cách khách quan và toàn diện, không chỉ căn cứ vào đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trong luật hình sự, một người có thể vừa là người bị tác động bởi hành vi của người khác, vừa có thể có hành vi vi phạm pháp luật của chính mình. Một người bị thương tích vẫn có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi mà họ đã thực hiện trước đó nếu hành vi đó đủ dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường - Ảnh: NVCC

Nói cách khác, trong vụ việc này, điều quan trọng không phải là “ai chảy máu”, mà là “ai đã làm gì, với lỗi gì, trong hoàn cảnh nào và hành vi đó đã gây ra hậu quả gì”.

Ông Cường nói thêm, theo những gì diễn ra qua clip, nam thanh niên có hành vi liên tục chửi bới, khiêu khích, kích động người lớn tuổi và ghi hình, livestream…Cơ quan chức năng sẽ làm rõ mục đích, hành vi của nam thanh niên này cũng như đánh giá nhận thức, thái độ người này đối với hậu quả gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu hành vi của nam thanh niên bị xác định đã xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác thì có thể đặt vấn đề xử lý về tội Làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, nếu chứng minh được một người cố tình tạo ra tình huống, liên tục kích động người khác nhằm thúc đẩy họ thực hiện một hành vi phạm tội, vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

Còn đối với hành vi của người bảo vệ lớn tuổi, luật sư Cường đồng tình với luật sư Hiển, theo Điều 51 Bộ luật Hình sự quy định, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Theo điều luật này, trường hợp gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, hậu quả thương tích phải từ 31% trở lên mới đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.