“Lên đời” đại công trình của Việt Nam: Đào 400.227 m3 đất đá, đổ 48.354 m3 bê tông, lắp đặt 2.103 tấn thiết bị

Khối lượng công việc khổng lồ này được đặt mục tiêu hoàn thành trong 3 tháng cuối năm.

Trong chương trình giao ban công trường quý III/2026, đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Phó Tổng giám đốc Phạm Hồng Phương dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra hiện trường Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Với quy mô tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng và công suất thiết kế 200 MW, dự án trọng điểm quốc gia này đang bứt phá mạnh mẽ nhằm mục tiêu hoàn thành vào năm 2027, tăng cường công suất đỉnh phục vụ phát triển kinh tế cho toàn khu vực phía Nam.

Khối lượng đào đất đá đạt trên 85%, nhiều hạng mục công trình trọng điểm chuyển tiếp an toàn

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương nhân dịp này cũng làm việc với EVNPMB3, các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, tại phường Trị An, TP. Đồng Nai.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc EVNPMB3 Phạm Thanh Hoài cho biết, dù chịu tác động tiêu cực của thời tiết mưa nhiều và các vướng mắc kéo dài về mặt bằng, các đơn vị thi công trên công trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt khoảng 80% kế hoạch đề ra và ghi nhận nhiều mốc kỹ thuật then chốt:

Hạng mục đường ống áp lực: Đã hoàn thành 100% khối lượng đào đất đá với 581.083 m³. Các phân đoạn ống thép chịu áp lực cao, bọc lớp sơn bảo vệ chống ăn mòn do nhà thầu Lilama 10 chế tạo đã hoàn thiện, sẵn sàng cho công tác tổ hợp và lắp đặt.

Cửa nhận nước: Hoàn thành thi công bê tông bản đáy các khối (block) số 1, 2 và 3; mố néo số 2 và mố đỡ đường ống. Lũy kế khối lượng bê tông đạt 4.883 m³ (19,3% giá trị hợp đồng). Ngày 30/9/2026, công tác khoan phụt màng chống thấm đáy móng tại block B và C đã hoàn tất và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu lắp đặt ống thép.

Kênh dẫn vào và kênh xả: Kênh dẫn vào đã đào đạt 186.013/347.555 m³ (đạt 53,5%); hạng mục kênh xả đạt khối lượng đào 870.272 m³ (73,3% hợp đồng).

Khu vực nhà máy: Đạt 15.247 m³ bê tông trong quý III (lũy kế tương đương 19,3% hợp đồng), hoàn tất phần bê tông giai đoạn 1 để chuẩn bị lắp đặt kết cấu côn khuỷu ống hút các tổ máy.

Tính chung lũy kế đến hết quý III/2026, toàn dự án đã bóc dỡ 2,79 triệu m³ đất đá (đạt 85,2% khối lượng hợp đồng) và đổ 28.712 m³ bê tông (đạt 20,1% khối lượng hợp đồng). Toàn bộ hệ thống phụ trợ gồm 4 trạm trộn bê tông, 2 phòng thí nghiệm hiện trường, trạm cấp điện - cấp nước thi công, lán trại và mạng lưới camera giám sát đều đã vận hành ổn định.

Cầu Hiếu Liêm cán đích trước ngày 10/10

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bố trí tái định cư cho 24/24 hộ dân và bàn giao 92,09 ha trên tổng số 192 thửa đất. Tuy nhiên, tình trạng mặt bằng "xôi đỗ" vẫn tạo điểm nghẽn dây chuyền khi còn 4 hộ dân (chiếm 6 thửa đất, quy mô 2,1 ha) chưa nhận tiền đền bù; 13,82 ha (15 thửa) chưa có văn bản xác nhận đất sạch để hoàn tất thủ tục thuê đất. EVNPMB3 đã kiến nghị UBND TP. Đồng Nai sớm xử lý dứt điểm các vướng mắc pháp lý này để bảo đảm điều kiện thi công liên tục.

Ở hạng mục hạ tầng giao thông kết nối, cầu Hiếu Liêm giữ vai trò huyết mạch phục vụ chuyên chở máy móc siêu trường, siêu trọng và nhu cầu dân sinh. Hiện công tác vận động mặt bằng đã hoàn tất, các hạng mục đắp nền đường dẫn và bê tông mặt cầu đã cơ bản xong. Nhà thầu đang hoàn thiện kết cấu áo đường, lắp đặt khe co giãn và thảm nhựa áp-phan, cam kết hoàn thành công tác thử tải, kiểm định và nghiệm thu đưa vào khai thác trước ngày 10/10/2026.

Giám sát thiết kế theo tuần, tổ chức thi công 2 ca đến 23 giờ đêm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng thi công trên công trường khi giữ vững nhịp độ sản xuất trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Nhấn mạnh quý IV/2026 là giai đoạn "nước rút" mang tính bản lề cho kế hoạch năm 2027, lãnh đạo EVN yêu cầu các bên liên quan thực hiện nghiêm ngặt các nhiệm vụ trọng tâm:

Kiểm soát chặt chẽ thiết kế và tiến độ tuần: EVNPMB3 phối hợp với tư vấn thiết kế rà soát định kỳ hàng tuần các bản vẽ thi công và phương án công nghệ; lắng nghe phản hồi thực tế từ hiện trường để kịp thời xử lý các tình huống địa chất phức tạp. Toàn bộ tiến độ phải được phân rã chi tiết theo từng tuần, từng tháng.

Đảm bảo tính pháp lý và giám sát lắp đặt thiết bị: Kiểm soát chặt chẽ tiến độ mua sắm, nhập khẩu thiết bị công nghệ; yêu cầu Công ty Thủy điện Ialy duy trì lực lượng tư vấn giám sát chuyên trách, bám sát công trường để hỗ trợ nhà thầu trong công tác lắp đặt thiết bị cơ điện.

Tập trung cao độ nhân lực, tổ chức thi công 2 ca: Các nhà thầu phải chủ động nguồn cung vật tư, nhiên liệu dự phòng; tăng cường trang thiết bị và bố trí thi công 2 ca liên tục đến 23h00 hàng ngày đối với hạng mục bê tông nhà máy nhằm hoàn thành vượt mức tiến độ theo phát động thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.