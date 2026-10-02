Công an kiểm tra lúc 20 giờ, bắt giữ Quàng Thị Phủ 62 tuổi

Đối tượng Quàng Thị Phủ bị bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung, tại các địa bàn cơ sở nói riêng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trước tình hình đó, Công an xã Mường Pồn đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Vào hồi 20 giờ 00 phút ngày 10/9, tại khu vực bản Lĩnh, xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên, Công an xã Mường Pồn phát hiện, bắt quả tang Quàng Thị Phủ, sinh năm 1964, trú tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 0,46 gam chất nghi là ma túy Heroine cùng các vật chứng có liên quan. Công an xã Mường Pồn đã tiến hành các thủ tục ban đầu theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Quàng Thị Phủ (Ảnh: Công an Điện Biên).

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã Mường Pồn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở. Qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm, từng bước xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Công an xã Mường Pồn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu liên quan đến ma túy, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần chung tay xây dựng Mường Pồn an toàn, bình yên, không ma túy.