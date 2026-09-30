Tất cả người dân đang sử dụng điện chú ý thông báo mới nhất từ công an

Cơ quan công an vừa phát cảnh báo về hành vi giả danh nhân viên điện lực đến tận nhà, thông báo thay công tơ điện tử, kiểm tra hoặc nâng cấp thiết bị rồi yêu cầu thanh toán.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Điện Biên phát cảnh báo cho hay, hiện nay, các đối tượng lừa đảo không chỉ lừa đảo qua không gian mạng, chúng còn trực tiếp gọi điện, nhắn tin hoặc tìm đến nhà dân, tự xưng là nhân viên điện lực để thu thập thông tin, yêu cầu chuyển tiền hoặc thực hiện các thủ đoạn gian dối. Người dân cần bình tĩnh kiểm tra, không làm theo những yêu cầu bất thường từ người tự xưng là nhân viên ngành điện.

Một thủ đoạn phổ biến là các đối tượng gọi điện thông báo khách hàng còn nợ tiền điện, thanh toán chưa thành công, hợp đồng cần cập nhật hoặc phải đồng bộ, xác minh thông tin. Sau đó, chúng yêu cầu người nghe cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản hoặc thực hiện một số thao tác trên điện thoại.

Đáng chú ý, EVNHANOI từng tiếp nhận phản ánh về trường hợp đối tượng mạo danh nhân viên điện lực sử dụng cuộc gọi FaceTime thông qua địa chỉ thư điện tử, yêu cầu khách hàng cung cấp căn cước công dân với lý do tích hợp vào hợp đồng điện. Ngành điện cảnh báo khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân qua những cuộc gọi hoặc kênh liên hệ không chính thức.

Để tạo tâm lý hoang mang, các đối tượng thường đưa ra yêu cầu phải xử lý ngay nếu không sẽ bị ngừng cấp điện. Khi nạn nhân mất bình tĩnh, chúng tiếp tục hướng dẫn nhấn vào đường link, quét mã QR, cài ứng dụng hoặc chuyển tiền. Đây là thủ đoạn đánh vào tâm lý sợ bị gián đoạn dịch vụ để thúc đẩy nạn nhân hành động thiếu kiểm chứng.

Một biến thể khác là giả danh nhân viên điện lực đến tận nhà, thông báo thay công tơ điện tử, kiểm tra hoặc nâng cấp thiết bị rồi yêu cầu thanh toán "phí mua công tơ", "chi phí nhân công", "phí lắp đặt" hoặc tiền đặt cọc. Một số đối tượng còn chuẩn bị đồng phục có logo ngành điện, tạo vẻ ngoài giống nhân viên thật, sau đó lắp đặt thiết bị không rõ nguồn gốc để thu tiền.

Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC), việc thay thế định kỳ hoặc nâng cấp từ công tơ cơ sang công tơ điện tử được thực hiện miễn phí. Khách hàng không phải thanh toán tiền cho việc thay công tơ và cần cảnh giác với yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.