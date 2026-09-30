Công an cảnh báo khẩn tới toàn bộ hộ kinh doanh có loa thanh toán

Lợi dụng sự chủ quan của người bán hàng khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, một số đối tượng đã sử dụng tính năng "phát lại" trên loa thông báo giao dịch để tạo âm thanh báo nhận tiền, qua đó chiếm đoạt hàng hóa và tiền mặt. Thủ đoạn này có thể xảy ra tại các cửa hàng, quầy hàng, cơ sở kinh doanh đông khách nếu người bán không kiểm tra trực tiếp biến động số dư.





Theo phương thức này, đối tượng thường tìm đến các cơ sở kinh doanh có sử dụng loa thông báo giao dịch chuyển khoản, quan sát hoạt động mua bán và chờ thời điểm đông khách để thực hiện hành vi.





Khi phát hiện một khách hàng vừa thanh toán thành công và loa phát thông báo nhận tiền, đối tượng tiếp cận, giả vờ mua một mặt hàng có giá trị nhỏ. Sau đó, đối tượng đề nghị thanh toán bằng cách quét mã QR với số tiền lớn hơn giá trị hàng hóa và yêu cầu chủ cửa hàng trả lại phần tiền chênh lệch bằng tiền mặt.





Lợi dụng lúc người bán đang lấy hàng, chuẩn bị tiền hoặc không chú ý đến thiết bị, đối tượng tiếp cận loa thông báo giao dịch và sử dụng tính năng "phát lại" để phát lại âm thanh của giao dịch thành công trước đó. Đồng thời, đối tượng giả vờ thao tác chuyển khoản trên điện thoại nhằm tạo sự tin tưởng.