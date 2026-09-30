BIDV rao bán nợ hơn 600 tỷ của Công ty trứng gà Ba Huân, thế chấp bằng hàng chục ha đất, nhà máy, trứng, gà, thức ăn chăn nuôi,...

Khối tài sản bảo đảm rất lớn và gắn trực tiếp với hệ thống sản xuất của Ba Huân.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây đã thông báo về việc bán khoản nợ của Công ty CP Ba Huân và Công ty TNHH Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Tính đến 23/9/2026, khoản nợ của riêng Công ty CP Ba Huân là 494,51 tỷ đồng, gồm 461,86 tỷ đồng nợ gốc và 32,65 tỷ đồng nợ lãi. Công ty Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa còn nợ 130,34 tỷ đồng. Như vậy, tổng hai khoản nợ BIDV đưa ra bán lên tới khoảng 624,85 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn là khối tài sản bảo đảm rất lớn và gắn trực tiếp với hệ thống sản xuất của Ba Huân. Với Công ty CP Ba Huân, BIDV liệt kê tài sản bảo đảm là nhà máy tại Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương gồm 4 thửa đất liền kề tổng diện tích 176.070 m², 22 dãy chuồng chăn nuôi gà, nhà điều hành, nhà ấp và hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất cám.

Tài sản bảo đảm còn có nhà máy xử lý trứng tại Tân Nhựt, Bình Chánh, TP.HCM, diện tích đất hơn 6.364 m², cùng hệ thống MOBA-Omnia FT330 nhập khẩu từ Hà Lan năm 2021 dùng để phân loại, soi chiếu, kiểm tra, in và đóng gói trứng. Ngoài ra còn có các khoản phải thu, hàng tồn kho gồm trứng, gà, thức ăn và 100% vốn góp của Ba Huân tại Công ty Công nghệ cao Ba Huân Thạnh Hóa.

Một tài sản bảo đảm chung cho hai công ty là nhà máy tại Thạnh Hóa, Long An cũ, gồm 9 thửa đất tổng diện tích 244.386 m², 14 dãy chuồng chăn nuôi cùng văn phòng, nhà ăn, kho và nhà ở công nhân.

Danh sách tài sản bảo đảm. Tổng hợp theo thông báo của BIDV.

Trong diễn biến khác, theo danh sách nợ thuế tính đến hết tháng 7/2026, Công ty CP Ba Huân nợ 30,4 tỷ đồng tiền thuế, đứng đầu danh sách nợ của Thuế cơ sở 6 TP.HCM. Trước đó vào tháng 11/2025, doanh nghiệp từng bị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan do khoản nợ thuế quá hạn hơn 51 tỷ đồng. Cuối năm 2025, Ba Huân còn được ghi nhận chậm đóng BHXH hơn 6,5 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Ba Huân vốn được doanh nhân nổi tiếng Phạm Thị Huân (SN 1954, còn gọi là bà Ba Huân) gây dựng. Đây là một trong những doanh nghiệp trứng hàng đầu của TP.HCM và khu vực phía Nam. Bà Huân từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Thời điểm tháng 11/2025, bà Phạm Thị Huân cho biết với báo chí, bà và các thành viên trong gia đình đã không còn liên quan đến hoạt động điều hành tại doanh nghiệp do mình sáng lập.