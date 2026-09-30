Vụ xây nhầm nhà 3 tầng sang đất hàng xóm: Đang tiến hành di dời về đúng vị trí
Phát hiện xây nhầm vị trí khi công trình đã hoàn thiện, chủ nhà đã tiến hành đục phá chân móng và bóc tách toàn bộ hạ tầng ngầm để di dời công trình sang thửa đất liền kề. Vụ việc xảy ra tại thôn Việt Hùng, xã Đông Anh, TP Hà Nội.
Theo Tiền phong Copy link
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