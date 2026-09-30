Công an phát thông báo quan trọng về ảnh thẻ Căn cước của tất cả người dân

Công an tỉnh An Giang có khuyến cáo đặc biệt liên quan đến thẻ căn cước.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay, trên nền tảng TikTok xuất hiện nhiều video theo xu hướng quay cận cảnh hoặc khoe hình ảnh Căn cước công dân (CCCD) gắn chip để “bắt trend”, xác thực danh tính, hoặc tham gia các thử thách trên mạng xã hội.

Không ít người vô tình để lộ đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, mã QR, ảnh chân dung và các thông tin khác trên CCCD.

Đây là hành động tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin. Chỉ với một hình ảnh hoặc đoạn video rõ nét, các đối tượng xấu có thể thu thập thông tin để giả mạo danh tính, đăng ký tài khoản trực tuyến, vay tiền, mở tài khoản ngân hàng, thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Thậm chí, việc để lộ mã QR trên CCCD còn có thể giúp đối tượng khai thác nhanh nhiều thông tin cá nhân.

Để bảo vệ bản thân và gia đình, mỗi người dân cần:

- Không đăng tải hình ảnh hoặc video hiển thị đầy đủ mặt trước, mặt sau CCCD lên mạng xã hội.

- Tuyệt đối không tham gia các trào lưu yêu cầu quay, chụp hoặc công khai thông tin trên CCCD. Nếu buộc phải chia sẻ hình ảnh CCCD, cần che kín số định danh cá nhân, mã QR và các thông tin quan trọng.

- Thiết lập quyền riêng tư cho các tài khoản mạng xã hội, hạn chế người lạ tiếp cận thông tin cá nhân. Nâng cao cảnh giác trước các yêu cầu cung cấp hình ảnh CCCD từ người lạ hoặc các tài khoản không rõ nguồn gốc.

Mỗi người dân hãy sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn và có trách nhiệm. Chỉ một vài giây “bắt trend” có thể dẫn đến những hậu quả lâu dài như mất thông tin cá nhân, bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc gặp nhiều phiền toái trong các giao dịch dân sự.

Hãy nhớ: Bảo vệ thông tin trên Căn cước công dân chính là bảo vệ danh tính và tài sản của chính mình. Đừng vì một lượt xem, một lượt thích mà đánh đổi sự an toàn của bản thân.