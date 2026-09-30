Khởi tố lái xe cứu thương Võ Đại Trường Lâm SN 1991 và sinh viên trường y Lê Trọng Hải Anh SN 1996

Công an Thanh Hóa khởi tố lái xe cứu thương và sinh viên đóng giả nhân viên y tế, bị cáo buộc lừa gia đình bệnh nhân chiếm đoạt 9,5 triệu đồng tiền vận chuyển, thiết bị và thuốc.

Ngày 29/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (sinh năm 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (sinh năm 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8/2026, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh (đóng giả nhân viên y tế) tham gia vận chuyển.

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển gồm: Tiền xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt, tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày, tiền thuê máy hút đờm 300 nghìn đồng/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm, khi nào trả lại máy sẽ gửi trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, tổng số tiền là 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600 nghìn đồng/chai.

Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc, với số tiền 4,2 triệu đồng (cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường). Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã phải thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Vụ việc là cảnh báo đối với những cá nhân lợi dụng công việc, vị trí hoặc sự tin tưởng của người dân để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, kiểm tra thông tin và chi phí dịch vụ trước khi giao dịch, đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường, vi phạm pháp luật.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa