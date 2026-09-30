Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ xây dựng bến du thuyền quốc tế 5 sao nằm giữa siêu dự án lấn biển 10 tỷ USD

Bến du thuyền Landmark Harbour tọa lạc tại phân khu The Paradise thuộc dự án Vinhomes Green Paradise. Dự án có diện tích 2.870ha, vốn đầu tư 10 tỷ USD.

Vào tháng 4/2025, dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) được khởi công. Dự án có quy mô quy mô 2.870ha, nằm tại khu vực Long Hòa và Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM, vốn đầu tư 10 tỷ USD.

Tọa lạc tại phân khu The Paradise thuộc dự án Vinhomes Green Paradise, Landmark Harbour được định hướng phát triển thành bến cảng quốc tế 5 sao, phục vụ các chuyến tàu du lịch cỡ lớn và siêu du thuyền cá nhân.

Điểm khác biệt lớn nhất của công trình này là việc áp dụng triết lý "destination port" (cảng đích đến) – xu hướng đang thịnh hành tại các thành phố du lịch biển trên thế giới. Theo đó, bến cảng không chỉ đơn thuần là nơi neo đậu, trung chuyển hành khách mà được quy hoạch như một quần thể phức hợp đa trải nghiệm.

Hệ sinh thái xung quanh Landmark Harbour được thiết kế trọn gói với các phân khu chức năng rõ rệt. Bao quanh bến neo đậu là trung tâm thương mại và trục ẩm thực quy tụ các thương hiệu bán lẻ quốc tế. Cùng với đó là khu vực tổ chức sự kiện, hội nghị (MICE) quy mô lớn và không gian văn hóa nghệ thuật bản địa. Sự tích hợp này biến Landmark Harbour thành một "thành phố thu nhỏ" bên bờ biển, không chỉ gia tăng tiện ích cho cư dân đô thị lấn biển mà còn kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của dòng khách quốc tế.

Theo thông tin quy hoạch được giới thiệu, tổng diện tích dự án Vinhomes Green Paradise khoảng 2.870 ha, trong đó có hơn 1.300 ha hình thành từ khu vực lấn biển, phần còn lại là các khu chức năng và hệ thống kênh, mặt nước. Thay vì phát triển như một khu dân cư đồng nhất, Vinhomes Cần Giờ được chia thành bốn phân khu với vai trò riêng, gồm The Haven Bay (Vịnh Tiên), The Green Bay (Vịnh Ngọc), The Paradise và The Grand Island.