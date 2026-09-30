Việt Nam sắp có một nơi lạnh -4 độ C quanh năm, có cực quang nhân tạo, tái hiện mùa đông Bắc Âu giữa siêu đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

VinWonders Cần Giờ thuộc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ dự kiến khai trương từ ngày 1/7/2027, với điểm nhấn là thiên đường tuyết rộng 5ha nằm trong ngọn núi tuyết cao 68m.

Vinpearl vừa công bố kế hoạch khai trương loạt công trình trọng điểm tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ từ ngày 1/7/2027. Tâm điểm là VinWonders Cần Giờ, quần thể giải trí rộng 122 ha, gồm ba công viên chủ đề: Lễ hội Toàn cầu, Lễ hội Safari và Lễ hội Nước.

Theo doanh nghiệp, tổ hợp dự kiến có khoảng 280 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày, được giới thiệu là quy mô trò chơi và chương trình biểu diễn nhiều nhất thế giới trong một quần thể công viên. Các hoạt động được xây dựng xoay quanh văn hóa, lễ hội và giải trí của nhiều châu lục, hướng tới phục vụ du khách suốt 365 ngày trong năm.

Một trong những hạng mục nổi bật tại đây là Lễ hội Xứ sở Tuyết, nơi dự kiến hình thành thiên đường tuyết rộng 5ha nằm trong ngọn núi tuyết cao 68m. Không gian được thiết kế theo chủ đề mùa đông Bắc Âu, dự kiến có các hoạt động trượt tuyết, trượt băng, leo núi tuyết trong nhà, làng Giáng sinh Santa và cực quang nhân tạo.

Theo thông tin công bố trên Vinhomes Market, khu núi tuyết được định hướng trở thành một công trình nhận diện của VinWonders Cần Giờ. Công viên tuyết dự kiến duy trì nhiệt độ khoảng -4 độ C quanh năm, mang đến trải nghiệm mùa đông tại khu vực ven biển có khí hậu nhiệt đới ở phía Nam TP.HCM.

Bên cạnh khu núi tuyết, tổ hợp còn có Winter Wonderland rộng khoảng 30.000m2, sân băng, khu trượt tuyết và các trải nghiệm tương tác theo chủ đề mùa đông.

Tại khu Lễ hội Việt Nam, văn hóa và lễ hội ba miền Bắc – Trung – Nam được tái hiện thông qua 19 trò chơi, trải nghiệm cùng các chương trình biểu diễn. Các khu Lễ hội châu Phi, Lễ hội Nam Mỹ, Lễ hội Tình yêu Valentines và Lễ hội Halloween được tổ chức theo từng chủ đề, kết hợp trò chơi với âm nhạc, vũ điệu và trình diễn.

Trung tâm của đại công viên là Quảng trường Lễ hội Thế giới, nơi dự kiến tổ chức đại show Lễ hội Toàn cầu. Theo phương án giới thiệu, khu vực này còn tích hợp 129 trò chơi và “Thế giới Điện ảnh” với 20 loại hình rạp phim, trải nghiệm điện ảnh khác nhau.

Một cấu phần đáng chú ý khác là Công viên Lễ hội Safari dự kiến khai trương vào tháng 8/2027, quy tụ hơn 8.000 cá thể động vật thuộc 212 loài đến từ nhiều châu lục. Công viên được định hướng kết hợp khám phá thiên nhiên, giáo dục và giải trí với các hoạt động lễ hội.

Trong đó, nhà chim rộng 3 ha được thiết kế theo mô hình sinh thái mở, tập hợp các loài chim từ 5 châu lục. Các phân khu khác gồm thảo nguyên Savannah với tê giác trắng, hươu cao cổ và linh dương; khu bán hoang dã; vườn thú mở; thế giới băng giá; vương quốc linh trưởng; thế giới bò sát và Kid Zoo.

Ảnh minh họa,

Safari còn dự kiến tổ chức các chương trình văn hóa như vũ điệu bộ lạc châu Phi, lễ hội bộ tộc Nam Mỹ, nghi lễ thổ dân Úc, múa lửa Bali và cồng chiêng Tây Nguyên, bổ sung trải nghiệm cho hành trình tham quan động vật.

Cũng theo kế hoạch, Công viên Lễ hội Nước sẽ khai trương vào tháng 8/2027, với hơn 50 trò chơi, trong đó có 3 trò chơi nước mạo hiểm. Các hoạt động được kết hợp với lễ hội, âm nhạc và không gian nhiều màu sắc, tiếp nối chủ đề xuyên suốt của VinWonders Cần Giờ.

Ba công viên hướng tới phục vụ nhiều nhóm du khách, từ gia đình có trẻ nhỏ, giới trẻ đến khách nghỉ dưỡng và khách quốc tế. Khi đi vào vận hành, tổ hợp được kỳ vọng bổ sung sức hút du lịch cho Vinhomes Green Paradise, đồng thời tạo thêm nhu cầu sử dụng khách sạn, nhà hàng, cửa hàng và các dịch vụ thương mại trong khu vực.