Nguyễn Thị Vân Anh SN 1983 chuyển khoản 1,77 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Hiền ở Ninh Bình: Công an rà soát giao dịch

Ngày 29/9/2026, Công an phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một công dân ở tỉnh Bắc Ninh nhận lại gần 1,77 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, Công an phường Hồng Quang tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Vân Anh, sinh năm 1983, trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, về việc chuyển nhầm gần 1,77 tỷ đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Hiền, trú tại Tổ dân phố An Lá, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hồng Quang tiến hành xác minh và liên hệ với chị Nguyễn Thị Hiền để làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, chị Hiền xác nhận tài khoản của mình có nhận được số tiền gần 1,77 tỷ đồng. Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Hiền cũng chủ động tìm cách hoàn trả.

Công an phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ, giúp đỡ công dân nhận lại gần 1,77 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm

Dưới sự hướng dẫn của Công an phường Hồng Quang, chị Hiền thực hiện các thủ tục cần thiết tại ngân hàng và chuyển trả toàn bộ số tiền gần 1,77 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Vân Anh.

Nhận lại số tiền, chị Vân Anh bày tỏ xúc động và cảm ơn Công an phường Hồng Quang đã kịp thời tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Chị cũng cảm ơn chị Nguyễn Thị Hiền đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Khi nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ là tiền chuyển nhầm, người nhận không nên tự ý sử dụng mà cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

(Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Ninh Bình)