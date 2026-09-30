Những mái nhà chênh vênh bên sườn núi trước mùa mưa bão

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (65 tuổi) cho biết, gia đình bà đến đây dựng nhà từ năm 2007. Cuộc sống khó khăn, cả gia đình 6 người chủ yếu làm thuê kiếm sống, dù biết nơi ở tiềm ẩn nguy hiểm nhưng vẫn phải cố bám trụ vì không còn lựa chọn nào khác. Theo bà Thủy, một số hộ nơi đây cũng mong được hỗ trợ di dời để ổn định cuộc sống.