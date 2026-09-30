2 đợt không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sắp có biến chuyển đáng chú ý về nhiệt độ

Hai đợt không khí lạnh liên tiếp dự kiến ảnh hưởng đến nước ta đầu tháng 10, khiến miền Bắc giảm nhiệt, chuyển mát, nhiệt độ vùng núi cao có nơi xuống dưới 20 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, thời tiết trên cả nước có sự chuyển biến đáng chú ý khi các đợt không khí lạnh liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Miền Bắc sẽ giảm nhiệt từ đầu tháng 10, trong khi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng chuyển mát rõ rệt từ ngày 4-5/10.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Bắc Bộ giảm nhiệt từ ngày 1/10

Trong ngày 30/9, thời tiết tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến ít mưa, trời nắng. Tuy nhiên, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C.

Theo dự báo, trạng thái thời tiết này còn duy trì tại Bắc Bộ trong ngày 30/9. Từ đêm cùng ngày, một bộ phận không khí lạnh yếu bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực, gây mưa, chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10.

Từ ngày 1/10, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm khoảng 2-3 độ C so với những ngày trước, phổ biến 32-34 độ C. Nắng nóng tại khu vực này chấm dứt.

Trong khi đó, tại Trung Bộ, nắng nóng còn duy trì trong khoảng hai ngày tới. Từ ngày 2/10, nhiệt độ giảm, phổ biến 32-34 độ C, tình trạng nắng nóng kết thúc.

Miền Bắc có thể giảm xuống 20 độ C từ ngày 4-5/10

Đáng chú ý, từ ngày 4-5/10, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn dự kiến ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này có khả năng gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, đồng thời khiến nền nhiệt giảm đáng kể, thời tiết chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo giảm xuống còn 20-23 độ C, riêng khu vực vùng núi cao có nơi xuống dưới 20 độ C.

Tại Hà Nội, ngày 5/10, nhiệt độ cao nhất khoảng 27 độ C, thấp nhất 22-23 độ C. Trời chuyển mát. Từ đêm 5 và ngày 6/10, mưa có khả năng mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Trao đổi với VOV, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hoạt động của không khí lạnh trong ba tháng cuối năm 2026 có xu hướng yếu hơn trung bình nhiều năm.

Trong giai đoạn tháng 10-12, các đợt rét đậm, rét hại được dự báo xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại cũng có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Do đó, hai đợt không khí lạnh đầu tháng 10 có thể khiến thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt, nhưng chưa phải dấu hiệu cho thấy mùa rét năm nay sẽ đến sớm.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo để chủ động ứng phó với những thay đổi của thời tiết trong những ngày đầu tháng 10.