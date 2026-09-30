Be chính thức lên tiếng vụ tài xế không nhận đủ tiền tip, tuyên bố sắp tài trợ 100% một loại phí

Be Group cho biết 100% tiền tip là khoản dành cho tài xế và doanh nghiệp không chia sẻ doanh thu từ khoản này. Tuy nhiên, giao dịch có thể phát sinh phí xử lý thanh toán do cổng thanh toán thu; Be đang chuẩn bị chính sách tài trợ khoản phí này.

Be Group vừa phản hồi về thông tin liên quan đến khoản tiền tip của đối tác tài xế trên nền tảng. Theo doanh nghiệp, tính năng tip được triển khai nhằm giúp khách hàng thể hiện sự ghi nhận đối với chất lượng dịch vụ và sự tận tâm của tài xế.

"Be khẳng định 100% khoản tiền tip là khoản dành cho tài xế và Be không chia sẻ doanh thu từ khoản này", doanh nghiệp cho biết.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, các giao dịch tip có thể phát sinh phí xử lý thanh toán do cổng thanh toán trực tiếp thu, tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng. Mức phí thông thường dao động khoảng 1-2% giá trị giao dịch.

Be cho biết với một số phương thức thanh toán, đặc biệt là thẻ tín dụng, cổng thanh toán có thể áp dụng mức phí tối thiểu. Khi đó, với những khoản tip có giá trị nhỏ, tỷ lệ phí thực tế tính trên khoản tip có thể cao hơn.

Thông tin này được đưa ra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một đối tác tài xế be phản ánh việc số tiền tip thực nhận thấp hơn khoản khách hàng gửi. Bên dưới bài đăng, một số tài khoản được cho là đối tác tài xế be cũng chia sẻ từng gặp tình trạng tương tự.

Trước đó, theo chính sách được Be công bố, khoản tiền tip có thể bị trừ phí theo quy định của các cổng thanh toán. Be cũng cho biết doanh nghiệp không thu phí đối với tiền tip.

Theo phản hồi mới nhất, nền tảng cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang chuẩn bị chính sách tài trợ 100% các khoản phí xử lý thanh toán phát sinh từ giao dịch tip.

Cụ thể, Be sẽ chi trả phần phí phát sinh cho cổng thanh toán, qua đó bảo đảm 100% số tiền khách hàng tip được dành cho tài xế.

Hiện doanh nghiệp chưa công bố thời điểm chính sách mới chính thức áp dụng cũng như các điều kiện cụ thể. Doanh nghiệp cho biết sẽ thông báo chi tiết đến các đối tác tài xế ngay khi chính sách được triển khai.

Trước đó, vào ngày 15/9, Be đã công khai cấu trúc chia sẻ doanh thu giữa nền tảng và đối tác tài xế, trong bối cảnh vấn đề chiết khấu của các ứng dụng gọi xe đang được quan tâm.

Nền tảng cho biết vấn đề với tài xế không chỉ nằm ở việc nền tảng giữ lại 20%, 25% hay 30%, mà còn ở việc tỷ lệ này có thể thay đổi theo từng chuyến, khung giờ hoặc thời điểm. Do đó, tài xế khó ước tính trước mức thu nhập của mình.

BE cho biết không áp dụng cơ chế phí sử dụng ứng dụng linh hoạt. Mức chia sẻ doanh thu được giữ cố định từ năm 2024 đến nay, không thay đổi theo từng chuyến đi, khung giờ hay thời điểm trong ngày.

Ảnh tỷ lệ chiết khấu cho đối tác tài xế của Be. Ảnh: Be

Trên tổng số tiền khách hàng chi trả cho một chuyến đi, tại Hà Nội, tài xế nhận 63,6%, BE giữ lại 30,3% và 6,1% là khoản thuế BE thu hộ, nộp hộ đối tác theo quy định. Tại TP HCM, tài xế nhận 69,4%, BE giữ lại 23,9% và 6,7% là thuế nộp Nhà nước.

Các tỷ lệ này được BE tính trên tổng số tiền khách hàng chi trả cho chuyến đi, đã bao gồm phí nền tảng và phụ phí, thay vì chỉ tính trên cước cơ bản. Theo doanh nghiệp, nếu tính trên cước cơ bản, tỷ lệ tài xế nhận sẽ cao hơn.

Mức chia sẻ được BE cho biết giống nhau giữa beBike và beCar trong cùng một thành phố. Sự khác biệt giữa Hà Nội và TP HCM xuất phát từ mặt bằng giá cước và điều kiện thị trường khác nhau.

BE cũng cho biết khuyến mãi dành cho khách hàng không trừ vào phần của tài xế. Với chuyến đi có giá 100.000 đồng, nếu khách được giảm 10.000 đồng và thực trả 90.000 đồng, phần chia sẻ của tài xế vẫn được tính trên 100.000 đồng, phần chênh lệch do BE chịu. Các khoản thưởng cho tài xế được tính riêng và không cộng vào tỷ lệ chia sẻ doanh thu.