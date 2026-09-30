Sáng nay, nhiều người TP.HCM đi làm muộn cả tiếng vì mưa lớn giờ cao điểm!

Mưa lớn từ sáng sớm kéo dài đến giờ cao điểm khiến nhiều tuyến đường hướng vào trung tâm TP.HCM ùn ứ, người đi học, đi làm chật vật di chuyển và phải đến nơi muộn hơn thường lệ.

Mưa bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đúng vào giờ cao điểm khiến giao thông tại nhiều khu vực ở TP.HCM trở nên ùn ứ. Trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng lên cầu Kênh Tẻ, dòng phương tiện di chuyển chậm dưới cơn mưa lớn.

Tại ngã tư nút giao Lê Lợi - Pasteur, giao thông cũng rơi vào cảnh hỗn loạn. Nhiều người đi học, đi làm phải chấp nhận trễ giờ vì thời tiết xấu và tình trạng ùn tắc kéo dài.

Bạn Thanh Thảo cho biết cô di chuyển từ Biên Hòa lên TP.HCM và đã gặp nhiều đoạn ngập nước trên đường. Lo ngại sẽ đến muộn, cô phải xin đi trễ khoảng 30 phút.

Clip: Di Anh

Mưa lớn kéo dài khiến dòng phương tiện di chuyển chậm (Ảnh: Quân)

(Ảnh: Quân)

"Mình ở dưới Biên Hòa lên, cũng có những đoạn bị ngập nước cho nên là cũng kẹt xe khá là nhiều. Cũng lo lắng nên em có xin lên trễ 30 phút. Lên lúc nào quần áo, đầu tóc cũng lù xù hết. Không có được gọn gàng, tươm tất", Thanh Thảo chia sẻ.

Trong khi đó, Thanh Quỳnh, ở phường Sài Gòn, cho biết vì mưa lớn kéo dài từ sáng sớm, cô chủ động chuyển sang đi xe công nghệ để hạn chế ảnh hưởng.

"Tầm 6-7 giờ thì trời vẫn còn mưa cho nên mình quyết định đi xe công nghệ rồi. Xác định sẽ ngập khi mưa lớn kéo dài. Nay thì đi làm khá là trễ. Bình thường thì đi khoảng 8 giờ thì bây giờ là 9 giờ mình mới tới được công ty", Thanh Quỳnh nói.

Một người đi đường khác cho biết dù đã chủ động xuất phát sớm và chuẩn bị ô, dù, vẫn không tránh được cảnh mắc mưa trên đường.

Hàng dài phương tiện nối đuôi nhau trên đường trong cơn mưa lớn sáng 30/9 (Ảnh: Di Anh)

Người dân chật vật di chuyển giữa trời mưa lớn, nhiều người phải đến nơi làm việc muộn hơn thường lệ (Ảnh: Di Anh)

Một số tuyến đường hướng vào trung tâm TP.HCM đông nghịt phương tiện trong buổi sáng mưa lớn (Ảnh: Di Anh)

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch (Ảnh: Di Anh)

"Đã tranh thủ đi sớm lắm rồi đó. Mình biết thế nào cũng sẽ kẹt xe, cũng sẽ mưa to. Chuẩn bị ô dù nhưng mà vẫn mắc mưa", người này chia sẻ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ đêm qua đến sáng nay, mưa dông xuất hiện tại Nam Bộ và TP.HCM. Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn, như Thủ Dầu Một 100 mm, Lê Minh Xuân 168,2 mm, Bình Chánh 81,4 mm, Thuận An 81,8 mm và Bến Cát 74 mm.

Trong buổi sáng, mưa tiếp tục xuất hiện nhiều ở khu vực miền Tây và rải rác tại miền Đông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dần về trưa, khả năng mưa giảm.

Tuy nhiên, đến chiều và tối, mưa được dự báo gia tăng trở lại, xuất hiện trên diện rộng hơn, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo nguy cơ mưa lớn kết hợp với triều cường vẫn ở mức cao, có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch từ chiều tối đến tối và cả sáng sớm.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực dao động 31-34 độ C.