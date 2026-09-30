Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1.400.000.000 đồng: Bắt tạm giam Trần Vĩnh Nguyên SN 1984

Ông P.T.H đã chuyển 1.400.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyên và bị chiếm đoạt.

Ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Vĩnh Nguyên (SN 1984; trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Sử dụng trái phép tài sản”.

Nguyên khi bị bắt. Ảnh: CA Gia Lai

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Tháng 4/2024, ông P.T.H có vay khoản vay 1.400.000.000 đồng tại Ngân hàng và đề nghị giải ngân bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản Ngân hàng của Nguyên. Ngày 19/4/2024, sau khi nhận được tiền giải ngân của ông H một cách hợp pháp, Nguyên đã tự ý sử dụng số tiền 1.400.000.000 đồng để chuyển vào các tài khoản thực hiện nhiệm vụ đầu tư tiền ảo kiếm lời và trả nợ, tiêu xài cá nhân mà không được sự đồng ý của ông H.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Vĩnh Nguyên về hành vi quy định tại Điều 177 Bộ luật Hình sự thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh báo đối với những trường hợp cố ý định sử dụng hoặc chiếm giữ tài sản của người khác trái quy định của pháp luật.