Ngay năm sau, Việt Nam sẽ sở hữu một công trình lớn nhất Đông Nam Á giữa siêu đô thị 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trung tâm Hội nghị – Nhà hát Sóng Xanh tại Cần Giờ dự kiến mở cửa ngày 1/11/2027. Công trình bao gồm nhà hát 5.000 chỗ, trung tâm hội nghị gần 10.000 khách và quảng trường ngoài trời sức chứa 60.000 người.

Vinpearl vừa cho biết tổ hợp Trung tâm Hội nghị – Nhà hát Sóng Xanh tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ chính thức mở cửa ngày 1/11/2027.

Tổ hợp có diện tích khoảng 7 ha, thuộc phân khu A, do Gensler tư vấn thiết kế. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) có tổng sức chứa 5.000 chỗ ngồi trong nhà, được định vị là nhà hát lớn nhất Đông Nam Á. Trung tâm hội nghị có sức chứa gần 10.000 khách, hướng tới phục vụ các sự kiện và chương trình nghệ thuật quốc tế.

Nhà hát gồm hai khán phòng với công năng riêng biệt. Khán phòng lớn có 3.500 chỗ, phục vụ opera, nhạc kịch quốc tế và hòa nhạc giao hưởng. Khán phòng nhỏ có 1.500 chỗ, dành cho biểu diễn thính phòng, kịch nói và các chương trình nghệ thuật địa phương.

Trung tâm hội nghị được bố trí 3 phòng đại tiệc cùng 18 phòng hội nghị, phòng họp đa năng. Bên cạnh các không gian trong nhà, tổ hợp còn có quảng trường ngoài trời rộng khoảng 4,5 ha, sức chứa lên tới 60.000 người, được thiết kế để tổ chức lễ hội âm nhạc, concert và các sự kiện văn hóa cộng đồng.

Kiến trúc Nhà hát Sóng Xanh lấy cảm hứng từ những đường cong của sóng biển Cần Giờ. Hệ mái uốn lượn mô phỏng chuyển động của nước, kết hợp các giải pháp hỗ trợ âm học và tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Theo phương án giới thiệu, công trình dự kiến sử dụng kính tiết kiệm năng lượng, kim loại tái chế và hệ thống cách âm tiên tiến. Hệ thống chiếu sáng LED thông minh có thể thay đổi màu sắc theo từng chương trình, tạo hiệu ứng thị giác vào ban đêm.

Về công nghệ biểu diễn, khán phòng lớn được giới thiệu trang bị hệ thống âm thanh Dolby Atmos 3D, trong khi khán phòng nhỏ sử dụng hệ thống L-Acoustics. Sân khấu chính có khả năng thay đổi cấu hình, từ dạng hộp truyền thống sang dạng vòng cung, nhằm đáp ứng nhiều loại hình biểu diễn.

Hệ thống chiếu sáng sân khấu sử dụng công nghệ LED RGB với hơn 2.000 đèn có thể điều khiển độc lập, tạo hiệu ứng đồng bộ với âm nhạc. Các giải pháp âm thanh được thiết kế để bảo đảm chất lượng nghe đồng đều tại các vị trí khán giả, kể cả khu vực tầng cao.