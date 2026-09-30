Chiếc Boeing 787 đặc biệt vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đưa một lực lượng Việt Nam trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế quan trọng: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ra đón

Sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 4 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, trở về nước trên 1 chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Ethiopian Airlines.

Ngày 29/9, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì lễ đón Đội Công binh số 4.

Tại lễ đón, thay mặt Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng, biểu dương cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Abyei; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và tinh thần nhân văn của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, điều kiện sinh hoạt và công tác còn nhiều khó khăn, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng và UNISFA giao.

Hoàn thành nhiều công trình phục vụ Phái bộ và người dân địa phương

Trong nhiệm kỳ, Đội Công binh số 4 tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng và bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của Phái bộ. Mặc dù phải hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình và cơ sở vật chất không thuận lợi, cán bộ, nhân viên của Đội luôn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Các công trình hoàn thành không chỉ đáp ứng yêu cầu hoạt động của Phái bộ mà còn góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ hoạt động nhân đạo và nâng cao điều kiện sinh hoạt của người dân địa phương.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Đội Công binh số 4 chú trọng công tác dân vận, qua đó để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân sở tại. Các cán bộ, nhân viên của Đội đã sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học; đóng bàn ghế và hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt của người dân Abyei, đặc biệt là trẻ em.

Những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam được chính quyền và cộng đồng địa phương ghi nhận, thể hiện qua nhiều thư khen gửi tới Đội. Qua đó, hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục được lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin và sự hợp tác của bạn bè quốc tế.

Được UNISFA đánh giá cao

Kế thừa và phát huy kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ Đội Công binh Việt Nam thực hiện nhiệm vụ trước đó, Đội Công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực toàn diện đối với các đơn vị của Phái bộ, Đội Công binh số 4 đạt mức đánh giá cao, được lãnh đạo UNISFA lựa chọn là đơn vị xuất sắc toàn diện và đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc khen thưởng.

Đáng chú ý, toàn bộ 184 cán bộ, nhân viên của Đội được trao Huy chương “Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của tập thể Đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Abyei.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đội Công binh số 4 duy trì nghiêm công tác quản lý, khai thác và bảo đảm kỹ thuật đối với phương tiện, trang thiết bị; thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng xử trí tình huống cho cán bộ, nhân viên.

Trong những thời điểm tình hình an ninh tại địa bàn diễn biến phức tạp, Đội chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, UNISFA và Quân đội Việt Nam, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tiếp tục phát huy kinh nghiệm sau nhiệm kỳ

Phát biểu tại lễ đón, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt việc kiểm tra sức khỏe, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách; đồng thời tiến hành tổng kết nhiệm kỳ, bình xét thi đua, khen thưởng đối với Đội Công binh số 4.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 sớm ổn định, trở về đơn vị, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp chuẩn bị lực lượng luân phiên trong năm tới, quản lý, bảo đảm an toàn cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Tại lễ đón, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã tặng hoa, trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Đội Công binh số 4, các quân nhân có thành tích xuất sắc và các nữ quân nhân của Đội.

Việc Đội Công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ, trở về nước an toàn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và bản lĩnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh người quân nhân Việt Nam trách nhiệm, chuyên nghiệp và nhân văn trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.