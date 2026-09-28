Việt Nam sắp có khu nghỉ dưỡng 1.600 tỷ đồng giữa núi, rừng và biển: Rộng hơn 64 ha nhưng chỉ xây dựng trên 2,9 ha, có 100 biệt thự cao cấp

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa có tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, quy mô 64,65 ha, gồm 100 biệt thự cùng nhà hàng, spa và các công trình dịch vụ.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa vừa được khơi công. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, do Syrena Việt Nam làm chủ đầu tư và BIM Land là đơn vị phát triển, dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trong năm 2029.

Dự án nằm trong vùng địa hình núi, rừng và biển liền kề. Khu vực thực hiện dự án thuộc phân khu dịch vụ - hành chính của Vườn quốc gia Núi Chúa và nằm trong vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

Phương án thiết kế sơ bộ được nghiên cứu theo địa hình tự nhiên. Không gian được tổ chức từ khu vực thung lũng, qua các sườn dốc và hướng về phía biển; các khối kiến trúc được nghiên cứu theo đường đồng mức nhằm hạn chế tác động đến địa hình.

Theo hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy có quy mô khoảng 64,65 ha. Phía Bắc dự án giáp tuyến đường ven biển Bình Tiên - Vĩnh Hy, tức ĐT.702; phía Tây và phía Nam giáp Núi Chúa; phía Đông giáp khu vực quy hoạch Khu du lịch Bãi Cóc trong và Bãi Cóc ngoài.

Tuy nhiên, diện tích 64,65 ha không đồng nghĩa toàn bộ khu đất được sử dụng để xây dựng công trình. Theo hồ sơ được công bố, khoảng 51,75 ha là khu vực giữ nguyên trạng, không tác động đến môi trường rừng. Khoảng 12,9 ha còn lại là khu vực quy hoạch khu nghỉ dưỡng, thuê môi trường rừng.

Trong 12,9 ha được quy hoạch khu nghỉ dưỡng, thuê môi trường rừng, hồ sơ quy hoạch xác định 7,12 ha là đất công trình biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái, với công trình cao 1-2 tầng, chiều cao dưới 12 m. Phần diện tích còn lại, khoảng 4,78 ha, dành cho các công trình hạ tầng kỹ thuật và mặt nước.

Vị trí xây dựng khu nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xác định tổng diện tích xây dựng thực tế khoảng 2,9 ha trên tổng quy mô 64,65 ha, tương ứng mật độ xây dựng 4,59%. Hồ sơ cũng xác định tỷ lệ diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng trên tổng diện tích dự án là 19,9%, dưới mức 20% theo quy định.

Như vậy, phần diện tích có công trình xây dựng chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng diện tích khu đất. Phần lớn diện tích còn lại nằm ngoài phạm vi xây dựng công trình theo phương án quy hoạch được công bố.

Hạng mục chính của dự án là 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Ngoài ra, dự án có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà hàng, spa và các công trình dịch vụ.

Theo thông tin được công bố tại lễ khởi công, BIM Land đã phối hợp với các đơn vị tư vấn quy hoạch và kiến trúc để nghiên cứu phương án phát triển dự án theo địa hình khu vực. Phía chủ đầu tư cho biết, thiết kế hướng tới việc kết hợp kiến trúc đương đại với các yếu tố văn hóa địa phương và kiến trúc xanh.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng quy hoạch và hồ sơ được phê duyệt, tuân thủ các quy định về xây dựng, môi trường và an toàn. Các hạng mục cũng được yêu cầu hạn chế những can thiệp không cần thiết đến địa hình, kiểm soát tác động tới cảnh quan và phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận địa điểm đầu tư tại Văn bản số 1166/UBND-TH ngày 23/3/2015 và chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 22/10/2015.

Đến tháng 1/2022, đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án được phê duyệt. Đây là cơ sở của phương án quy hoạch với quy mô 64,65 ha và mật độ xây dựng toàn khu 4,59% như hiện nay.