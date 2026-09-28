Thành phố đáng sống nhất Việt Nam muốn xây dự án 90ha ngay dưới chân núi được mệnh danh là “chốn bồng lai tiên cảnh”, dự kiến có tòa nhà 20 tầng

Khu chức năng số 5 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang được lấy ý kiến về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Hồ sơ đề xuất dành 49,3 ha cho thương mại, dịch vụ và 27,1 ha cho cây xanh; một số ô đất có chỉ tiêu xây dựng tối đa 20 tầng.

Ngày 22/9/2026, UBND xã Bà Nà ban hành Công văn 2280 lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hồ sơ quy hoạch phân khu FTZ 5. Hồ sơ do Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà tổ chức lập, trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định 270 ngày 10/9/2026.

Theo thuyết minh quy hoạch đính kèm hồ sơ lấy ý kiến, phạm vi nghiên cứu rộng khoảng 90 ha tại xã Bà Nà. Phía Bắc, Nam và Đông khu đất giáp dự án Quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà – Suối Mơ; phía Tây giáp khu vực đồi núi. Địa hình có độ cao chênh lệch lớn, từ khoảng 20 m đến 161 m. Hồ sơ đánh giá trong ranh giới lập quy hoạch hiện không có dân cư thường trú.

Phương án hướng FTZ 5 thành khu thương mại, dịch vụ và du lịch tích hợp. Các chức năng được đề xuất gồm khu bán lẻ, không gian hội họp – triển lãm MICE, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, công viên và mặt nước. Mục tiêu nêu trong thuyết minh còn có mua sắm miễn thuế; việc kinh doanh cụ thể sẽ phụ thuộc vào các thủ tục và điều kiện pháp lý tương ứng.

Về sử dụng đất, phương án phân bổ 49,3 ha đất thương mại, dịch vụ, chiếm 54,73% diện tích toàn khu. Đất cây xanh khoảng 27,1 ha (30,11%), trong đó 17,5 ha là cây xanh công cộng và 9,6 ha là cây xanh sử dụng hạn chế. Phần còn lại gồm khoảng 4,6 ha mặt nước và 9 ha giao thông. Hệ thống cây xanh, suối và mặt nước được định hướng kết nối các khu chức năng, đồng thời tạo hành lang cảnh quan, thoát nước.

Chỉ tiêu xây dựng là điểm đáng chú ý trong hồ sơ. Đất thương mại, dịch vụ được chia thành nhiều ô với mật độ xây dựng tối đa 40%. Hai ô đất có chỉ tiêu tối đa 20 tầng, cao 100 m; một ô tối đa 15 tầng, cao 75 m. Các ô thương mại, dịch vụ còn lại trong bảng chỉ tiêu chủ yếu có tầng cao tối đa 5 tầng.

Thuyết minh bố trí khu MICE tại phía tây bắc, liên kết với các khu khách sạn nghỉ dưỡng. Dịch vụ bán lẻ nằm dọc các trục giao thông và tại những cửa ngõ; khu chăm sóc sức khỏe được đặt về phía đông nam. Công viên, cây xanh và hành lang ven suối được đề xuất đan xen giữa các công trình. Hồ sơ cũng nêu quy mô dân số quy đổi khoảng 1.000–5.000 người, không bố trí dân số thường trú. Những con số này phục vụ việc tính toán nhu cầu hạ tầng của phương án quy hoạch.

FTZ 5 là vị trí được khởi động đầu tư ngày 27/8/2025, sau khi UBND thành phố ban hành Quyết định 1175/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án hạ tầng. Thông tin công bố về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng nêu quy mô khoảng 90 ha, vốn đầu tư dự kiến hơn 808 tỷ đồng. Con số này là vốn của dự án hạ tầng được công bố, không phải tổng vốn xây dựng mọi công trình trong phương án quy hoạch phân khu.

FTZ 5 là một trong 7 vị trí không liền kề của Khu thương mại tự do Đà Nẵng, có tổng quy mô khoảng 1.881 ha. Trong khi vị trí số 5 được định hướng phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch Bà Nà, thành phố đã chấp thuận đầu tư hạ tầng tại các vị trí 2, 3 và 4 trong tháng 6/2026, với tổng quy mô ba dự án khoảng 910 ha.