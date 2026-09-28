Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây thêm 1 tòa tháp 45 tầng giữa đảo giải trí - thương mại của miền Bắc: Được ví như "trái tim" của siêu dự án 456.639 tỷ đồng, mô hình tương tự ở Singapore, San Francisco

Đây là một trong những dự án đang được tập đoàn Vingroup tập trung triển khai.

Thời gian gần đây, Vingroup đang cho triển khai một loạt công trình đáng chú ý tại đại đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long. Từ công viên giải trí rộng hàng chục ha, những hồ nước và không gian sinh thái quy mô hàng trăm ha cho đến các khu thể thao, sân golf hay tổ hợp thương mại, mỗi khu vực đều được định hướng mang một chức năng riêng.

Thế nhưng, công trình đang được nhắc tới lần này không phải công viên, hồ nước hay sân vận động. Nằm giữa một khu vực tập trung mạnh các hoạt động vui chơi, giải trí và thương mại là Wonder Tower – tòa tháp văn phòng cao 45 tầng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Wonder Tower được định hướng trở thành tòa văn phòng thông minh chuẩn quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp năng lượng xanh. Đáng chú ý hơn, chính Vinhomes gọi công trình này là "trái tim" kết nối và thúc đẩy hệ sinh thái của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Khu vực sẽ xây dựng tháp Wonder Tower 45 tầng (Ảnh Chủ đầu tư)

Tòa tháp 45 tầng giữa một "đảo kỳ quan"

Điểm khiến Wonder Tower trở nên khác biệt trước hết nằm ở vị trí.

Thay vì xuất hiện giữa một khu tài chính với những khối văn phòng san sát như hình dung quen thuộc về các cao ốc lớn, Wonder Tower được đặt trong khu vực Đảo Kỳ Quan – Wonder Island, nơi quy tụ nhiều chức năng vui chơi, giải trí và thương mại của toàn đại đô thị.

Trong tổng thể này, chủ đầu tư đã công bố những tiện ích quy mô lớn như VinWonders khoảng 81 ha cùng các tổ hợp dịch vụ, vui chơi và giải trí. Sự xuất hiện của một tòa văn phòng 45 tầng giữa không gian như vậy khiến Wonder Tower mang màu sắc khác với một cao ốc cho thuê thông thường.

Công trình hướng tới các doanh nghiệp công nghệ, startup và tập đoàn quốc tế. Không gian bên trong được thiết kế theo hướng linh hoạt để đáp ứng nhiều mô hình làm việc khác nhau, qua đó hình thành một cộng đồng doanh nghiệp ngay bên trong đại đô thị.

Ảnh phối cảnh tòa tháp tạo bởi AI, không phải bản thiết kế chính thức

Vai trò này càng đáng chú ý khi đặt Wonder Tower vào quy mô chung của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Dự án có diện tích khoảng 6.220 ha, dự kiến phục vụ khoảng 380.000 người. Trước đó, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh cho biết tổng mức đầu tư điều chỉnh của Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh lên tới 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD. Đây là tổng vốn của toàn bộ dự án, không phải riêng Wonder Tower.

Trong một đô thị rộng hơn 6.000 ha, nơi có những không gian sinh thái và tiện ích rộng hàng trăm ha, tòa tháp 45 tầng có thể không phải công trình lớn nhất về diện tích. Tuy nhiên, chức năng của nó lại khá đặc biệt: đưa dòng doanh nghiệp, nhân sự văn phòng và hoạt động kinh doanh vào một hệ sinh thái vốn được biết đến nhiều bởi nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở chiều cao 45 tầng

Nếu chỉ nhìn vào số tầng, Wonder Tower chưa phải một công trình quá khác biệt trên bản đồ cao ốc thế giới. Điều đáng quan tâm hơn nằm ở cách tòa nhà được định vị như một smart building – tòa nhà thông minh.

Chủ đầu tư cho biết, Wonder Tower sẽ ứng dụng AI và IoT trong quản lý, vận hành tòa nhà, đồng thời hướng tới tối ưu an ninh và hoạt động bên trong công trình. Các giải pháp năng lượng xanh và vật liệu thân thiện với môi trường cũng được nhắc tới trong định hướng phát triển.

Hiểu đơn giản, một tòa nhà thông minh không chỉ là nơi đặt bàn làm việc, thang máy hay hệ thống điều hòa. Hàng loạt thiết bị có thể được kết nối với nhau, liên tục tạo ra dữ liệu về cách công trình đang vận hành. AI sau đó có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, phát hiện những bất thường hoặc điều chỉnh hoạt động của tòa nhà.

Phối cảnh tạo bởi AI, không phải thiết kế chính thức

Những mô hình tương tự đã xuất hiện tại Singapore và San Francisco

Xu hướng này thực tế đã xuất hiện tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Ngay tại Singapore, CapitaSpring là một ví dụ nổi bật. Tòa nhà cao 51 tầng, khoảng 280 m, nằm tại khu tài chính Raffles Place và kết hợp văn phòng, thương mại, lưu trú cùng không gian cộng đồng.

CapitaLand cho biết công trình sử dụng nhiều giải pháp số và hệ thống kết nối phục vụ hoạt động của tòa nhà. Người làm việc có thể sử dụng ứng dụng để đặt một số không gian và tiện ích, trong khi công nghệ được tích hợp vào quá trình kiểm soát ra vào và vận hành.

Đặc biệt, giữa cao ốc này còn có Green Oasis, một không gian cây xanh cao khoảng 35 m trải qua nhiều tầng. Trên đỉnh công trình tiếp tục có Sky Garden và các khu vực xanh, tạo nên sự kết hợp giữa văn phòng, công nghệ và thiên nhiên ngay giữa khu tài chính Singapore.

CapitaSpring tại Singapore (Ảnh Wikipedia)

Tại San Francisco, Salesforce Tower lại cho thấy một hướng khác của cao ốc thế hệ mới. Tòa nhà cao 61 tầng, khoảng 326 m, đạt chứng nhận LEED Platinum và nổi bật với hệ thống xử lý, tái sử dụng nước ngay bên trong công trình.

Theo Salesforce, hệ thống có thể giúp giảm nhu cầu sử dụng nước sạch khoảng 7,8 triệu gallon mỗi năm. Công trình cũng được thiết kế để giảm tiêu thụ năng lượng và sử dụng điện từ nguồn tái tạo.

CapitaSpring hay Salesforce Tower không phải nguyên mẫu của Wonder Tower. Tuy nhiên, những ví dụ trên cho thấy một xu hướng rõ ràng: các cao ốc hiện đại không còn chỉ chạy đua về chiều cao, mà đang chuyển sang cuộc đua về công nghệ vận hành, trải nghiệm người dùng và khả năng tiết kiệm tài nguyên.