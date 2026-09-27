Xác minh vụ nam thanh niên 19 tuổi quan hệ khiến bạn gái 16 tuổi sinh con

Từ đơn trình báo của phụ huynh, công an vào cuộc xác minh và phát hiện vụ việc có dấu hiệu hình sự khi một nam thanh niên có hành vi quan hệ tình dục với bạn gái sinh năm 2010 dẫn đến hậu quả mang thai.

Ngày 27/9, Công an TP.Đồng Nai cho biết, Công an phường Trảng Dài đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan vụ “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an phường Trảng Dài (TP.Đồng Nai) tiếp nhận trình báo của một phụ huynh về việc con gái là em H. (SN 2010, trú xã Thường Tân, TP.HCM) có mối quan hệ tình cảm với C.C.R. (SN 2007, trú tỉnh An Giang, hiện ở phường Trảng Dài, TP.Đồng Nai).

Theo trình báo và kết quả xác minh ban đầu, giữa R. và H. có quan hệ tình cảm và đã phát sinh quan hệ tình dục tại nơi ở của R. Hậu quả, H. mang thai và sinh con vào tháng 8/2026 tại một cơ sở y tế trên địa bàn.

Làm việc với công an, R. khai nhận hành vi có liên quan đến vụ việc. Qua xác minh ban đầu, công an nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

C.C.R. Ảnh: CACC

Công an khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, nhất là trẻ dưới 16 tuổi. Ở lứa tuổi này, trẻ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, dễ chịu tác động từ bạn bè, mạng xã hội và các mối quan hệ tình cảm. Do đó, cha mẹ cần chủ động trao đổi với con về giới tính, sức khỏe sinh sản, nhận diện nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo và cách xử lý khi rơi vào tình huống không an toàn.

Thay vì chỉ quản lý, kiểm soát, cha mẹ cần đồng hành, lắng nghe để trẻ có thể chia sẻ những vấn đề đang gặp phải. Khi phát hiện con có biểu hiện bất thường như che giấu việc liên lạc với một người, tự ý gặp người quen qua mạng, bỏ nhà đi hoặc có tâm lý lo sợ, bất an, phụ huynh cần bình tĩnh tìm hiểu, hỗ trợ và bảo vệ trẻ, tránh trách mắng hoặc tạo áp lực khiến trẻ tiếp tục che giấu sự việc.

Với trẻ em, cần chủ động bảo vệ bản thân, không tự ý đến nơi vắng vẻ hoặc nơi ở riêng của người khác; cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo; khi cảm thấy không an toàn cần nhanh chóng rời khỏi tình huống nguy hiểm và tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, thầy cô hoặc người lớn đáng tin cậy.

Công an cũng lưu ý, việc người dưới 16 tuổi đồng ý hoặc tự nguyện tham gia quan hệ tình dục không đồng nghĩa với việc người thực hiện hành vi được miễn trách nhiệm pháp lý. Vì vậy, những người lớn tuổi hơn, đặc biệt người đã thành niên, cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình khi thiết lập các mối quan hệ với người chưa thành niên, nhất là người dưới 16 tuổi.

Công an đề nghị gia đình, nhà trường, tổ dân phố và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tăng cường phối hợp bảo vệ trẻ em; kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ trẻ bị dụ dỗ, lôi kéo, xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu xâm hại trẻ em, người dân cần kịp thời thông báo cho công an hoặc cơ quan có thẩm quyền; không tự ý giải quyết, che giấu vụ việc, đồng thời không đăng tải, chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ lên mạng xã hội.