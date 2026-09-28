Kiểm tra cửa hàng Hương Tâm Mart, công an phát hiện 1.525 sản phẩm thuộc danh mục hàng cấm

Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án buôn bán hàng cấm tại cửa hàng Hương Tâm Mart sau khi phát hiện, thu giữ 1.525 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm”, xảy ra tại cửa hàng Hương Tâm Mart.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Trước đó, ngày 06/8/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Công an phường Phổ Yên tiến hành kiểm tra, xác minh phản ánh của quần chúng nhân dân về việc cửa hàng Hương Tâm Mart (Phổ Yên, Thái Nguyên) kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng số 1.525 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Căn cứ tài liệu thu thập, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ theo quy định.