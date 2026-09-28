Nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Giang Vũ Vi lĩnh án 16 năm tù

Ngày 28/9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi (35 tuổi, nhân viên ngân hàng) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại tòa, bị cáo Vi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX cho biết, chồng cũ của bị cáo đã trả nợ thay khoảng 20 tỷ đồng, nhưng không có yêu cầu hoàn lại nên tòa không xem xét.

Quá trình tố tụng, tòa cũng từng trả hồ sơ nhằm làm rõ dấu hiệu của hành vi cho vay lãi nặng nhưng cơ quan điều tra bảo lưu, vì vậy, do giới hạn xét xử nên tòa không xem xét.

Bị cáo Nguyễn Giang Vũ Vi tại tòa. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, Vi cùng các bà Lê Thị Thủy Minh, Lê Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Thu Kiều và Nguyễn Thị Quế Trâm là đồng nghiệp, cùng làm việc tại một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại Bình Dương (trước đây).

Từ đó, Vi quen biết anh Đặng Thanh Quang (chồng của Kiều) và anh Ngô Quang Minh (chồng của Ngọc).

Từ tháng 1/2022 đến ngày 31/8/2023, Vi đưa ra thông tin gian dối rằng cần vay tiền để thực hiện thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Vi nói sau khi khách hàng trả tiền hoa hồng sẽ dùng khoản tiền này để trả gốc, đồng thời chia hoa hồng cho người cho vay.

Tin lời Vi, những người trên nhiều lần chuyển tiền cho Vi. Bằng thủ đoạn này, các đồng nghiệp đã chuyền cho bị cáo hơn 100 tỷ đồng. Sau khi chuyển trả một phần, Vi đã chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của các các bị hại. Trong đó, bà Lê Thị Tuyết Nhung là người chuyển số tiền lớn nhất là hơn 75 tỷ đồng và bị chiếm đoạt với 13,3 tỷ đồng.