Công an rà soát tuyến đường, đón chặn thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ từ Nghệ An ra Bắc

Qua sự việc, Bộ Công An khuyến cáo tới toàn bộ người dân trước những lời mời làm việc từ những người lạ mặt trên mạng.

Ngày 29/9, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an thông tin về việc Công an xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An kịp thời đưa một thiếu niên trở về với gia đình sau khi em bị dụ dỗ qua mạng xã hội. Theo Bộ Công an, ngày 26/9/2026, Công an xã Quỳ Châu tiếp nhận trình báo của gia đình về việc cháu L.T.B.L., 13 tuổi, rời khỏi nhà, có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm việc tại khu vực phía Bắc với mức thu nhập cao.

Thông tin ban đầu cho thấy mọi chuyện bắt nguồn từ một mối quan hệ trên mạng xã hội. Tại đây, L.T.B.L. được một đối tượng làm quen. Người này hứa hẹn sẽ đưa bé gái ra phía Bắc làm việc tại các cơ sở dịch vụ với mức thu nhập cao. Tin vào những lời hứa hẹn trên, L.T.B.L. đã tự ý rời khỏi nhà. Em mới 13 tuổi, trong khi gia đình không nắm được chính xác hành trình cũng như người mà em đang liên hệ.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an xã Quỳ Châu khẩn trương xác minh thông tin, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an tại các địa phương phía Bắc để tìm kiếm.

Qua quá trình rà soát, lực lượng chức năng xác định L.T.B.L. đang di chuyển bằng xe khách theo hướng ra tỉnh Quảng Ninh. Tổ công tác sau đó kịp thời liên hệ, từ đó đón chặn thành công em tại bến xe và đưa về với gia đình an toàn.

Ảnh Bộ Công An

“Việc nhẹ, lương cao” không phải lời mời xa lạ trên mạng

Từ trường hợp của L.T.B.L., điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc một cô bé 13 tuổi có thể tự mình rời nhà và lên xe khách đi hàng trăm kilomet, mà còn ở điểm khởi đầu của sự việc: một lời làm quen và hứa hẹn thu nhập hấp dẫn trên mạng xã hội.

Đây cũng là hình thức mà cơ quan Công an nhiều lần phát đi cảnh báo trong thời gian qua.

Theo Bộ Công an, lợi dụng nhu cầu tìm việc, đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên, các đối tượng xấu gia tăng sử dụng mạng xã hội để đưa ra những lời mời hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, “không cần kinh nghiệm”. Một bộ phận trẻ do ít va chạm xã hội, muốn có tiền mua sắm hoặc phụ giúp gia đình có thể dễ dàng tin theo những lời dụ dỗ và tự ý rời nhà.

Thực tế, những trường hợp tương tự đã được ghi nhận tại nhiều địa phương. Tháng 4/2026, Bộ Công an thông tin Công an xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu đã kịp thời tìm thấy 4 thiếu niên từ 14-16 tuổi sau khi các em bỏ nhà, bắt xe khách đi Bắc Ninh tìm việc theo lời mời “việc nhẹ, lương cao”.

Trước đó, tháng 3/2026, tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng cũng phát hiện 4 thiếu niên đang trên xe khách vào TP.HCM để tìm việc theo lời giới thiệu trên mạng xã hội. Bộ Công an khi đó cảnh báo những tin tuyển dụng quá hấp dẫn có thể là phương thức để các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân vào hoạt động vi phạm pháp luật.

Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng

Phụ huynh cần chú ý những thay đổi của con trên mạng xã hội

Sau vụ việc tại Nghệ An, cơ quan Công an đặc biệt lưu ý vai trò của gia đình.

Theo khuyến cáo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm lý, các mối quan hệ và hoạt động trên mạng xã hội của con em. Đồng thời, trẻ cần được hướng dẫn cách nhận diện những thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo dưới hình thức “việc nhẹ, lương cao”.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh trẻ em có thể làm quen, trò chuyện với người chưa từng gặp mặt ngoài đời chỉ qua vài thao tác trên điện thoại. Những lời hứa về một công việc dễ dàng, thu nhập tốt hay cơ hội nhanh chóng kiếm được nhiều tiền có thể trở nên hấp dẫn với trẻ nếu các em chưa được trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro.

Phụ huynh vì thế không chỉ cần quan tâm tới thời gian trẻ sử dụng điện thoại mà còn nên thường xuyên trò chuyện, để ý những thay đổi bất thường về tâm lý, các mối quan hệ mới hoặc việc con bất ngờ nhắc tới chuyện đi làm xa.

Đặc biệt, Bộ Công an khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có biểu hiện bị lôi kéo, dụ dỗ hoặc mất liên lạc, gia đình cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.