Cơ quan thuế gửi thông báo quan trọng đến những ai làm Affiliate

Người nộp thuế đang làm Affiliate cần chú ý thông tin này từ cơ quan thuế.

Một người nộp thuế tại TP.HCM đang hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate) trên TikTok cho biết đã đăng ký thành lập hộ kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ thuế và xuất hóa đơn theo quy định.

Theo nội dung câu hỏi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tiền hoa hồng từ hoạt động tiếp thị liên kết được sàn theo dõi, tổng hợp và hiển thị trên tài khoản TikTok. Khi có nhu cầu, người nộp thuế thực hiện rút tiền về tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh.

Trong trường hợp được phản ánh, TikTok chưa khấu trừ thuế trước khi chi trả; hộ kinh doanh tự thực hiện kê khai, nộp thuế. Hiện doanh thu của hộ đã vượt ngưỡng 1 tỷ đồng/năm.

Người nộp thuế đặt câu hỏi: Hộ kinh doanh có phải xuất hóa đơn đối với khoản doanh thu này không? Nếu có, hóa đơn xuất cho ai và thời điểm lập hóa đơn được xác định như thế nào?

Phân biệt hoa hồng tiếp thị liên kết và doanh thu quảng cáo

Trả lời nội dung trên, Thuế cơ sở 3 TP.HCM cho biết, doanh thu từ hoạt động tiếp thị liên kết trên TikTok, do TikTok chi trả vào tài khoản của hộ kinh doanh, được xác định là hoạt động dịch vụ, hoa hồng đại lý, áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 2%.

Đối với doanh thu hoạt động dịch vụ quảng cáo, cơ quan thuế hướng dẫn: Hộ kinh doanh thực hiện livestream phát trực tiếp trên TikTok để giới thiệu, quảng bá sản phẩm là hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số, quảng cáo số, áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 5%.

Căn cứ được cơ quan thuế viện dẫn là khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Quy định này xác định các mức thuế suất theo từng nhóm hoạt động khi cá nhân kinh doanh thuộc diện được lựa chọn phương pháp nộp thuế theo thuế suất nhân với doanh thu tính thuế.

Theo đó, nhóm dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 2%, trừ một số hoạt động được quy định riêng. Trong khi đó, hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số áp dụng thuế suất 5%.

Như vậy, theo nội dung trả lời, mức thuế thu nhập cá nhân cần được xác định theo loại doanh thu thực tế phát sinh, phân biệt giữa khoản hoa hồng tiếp thị liên kết và doanh thu dịch vụ quảng cáo.

Xuất hóa đơn cho ai, vào thời điểm nào?

Về nghĩa vụ hóa đơn trong trường hợp người nộp thuế hỏi, Thuế cơ sở 3 TP.HCM nêu rõ:

“Hộ kinh doanh phải lập hóa đơn điện tử ngay tại thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm nhận khoản tiền hoa hồng/doanh thu từ TikTok. Nội dung trên hóa đơn ghi rõ thông tin tên người mua là đơn vị chi trả.”

Để làm rõ căn cứ xác định thời điểm lập hóa đơn, cơ quan thuế dẫn khoản 2 Điều 9 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP. Theo đó, đối với cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Trường hợp người cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền. Quy định này không bao gồm trường hợp nhận tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Bên cạnh quy định chung, cơ quan thuế cũng viện dẫn quy định dành cho một số dịch vụ phát sinh thường xuyên, số lượng lớn và cần có thời gian đối soát dữ liệu giữa các bên.

Với những trường hợp thuộc diện này, thời điểm lập hóa đơn là khi hoàn thành đối soát dữ liệu, nhưng chậm nhất không quá ngày 7 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước được xác định theo thỏa thuận giữa bên cung cấp và bên mua.

Thuế cơ sở 3 TP.HCM đề nghị người nộp thuế căn cứ các quy định được trích dẫn, đối chiếu với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế để thực hiện.