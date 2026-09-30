Nơi dự kiến đón cư dân Mường Thanh di dời: Căn hộ giảm hơn 1 tỷ đồng vẫn vắng bóng người mua

Từng có giá chưa đến 1 tỷ đồng/căn, chung cư Thanh Hà có thời điểm vọt lên 3,8-4 tỷ đồng. Nay giá giảm hơn 1 tỷ đồng nhưng vẫn vắng khách, trong khi liền kề, biệt thự giảm sâu lại nhanh chóng tìm được người mua.

Căn hộ từ 4 tỷ đồng xuống 2,5 tỷ vẫn khó bán

Theo anh Hồ Sỹ Tuấn, một môi giới lâu năm tại khu đô thị Thanh Hà, thị trường căn hộ hiện khá trầm lắng dù giá đã giảm đáng kể so với thời điểm sốt nóng.

"Chung cư giảm 50% cũng không ai mua. Có căn từ 4 tỷ xuống 2,5 tỷ đồng vẫn im", anh Tuấn nói.

Theo môi giới này, một bộ phận khách hàng hiện có tâm lý chờ đợi, thay vì xuống tiền với các căn hộ đang được rao bán. Nhà ở xã hội và nguồn cung chung cư mới tại Thanh Hà là những yếu tố được khách hàng quan tâm. Khoảng 6 tòa chung cư mới được dự kiến mở bán sau Tết cũng khiến một số người có nhu cầu ở thực tiếp tục chờ thêm trước khi quyết định.

Diễn biến này càng đáng chú ý nếu nhìn lại hành trình giá căn hộ Thanh Hà trong gần một thập kỷ qua.

Thời điểm mở bán năm 2018, căn hộ tại đây có giá khoảng 9,5-10,5 triệu đồng/m2. Sau khi cộng phí chênh lệch, một căn hộ diện tích 60m2 có giá khoảng 700 triệu đồng, thậm chí thấp hơn giá nhiều căn nhà ở xã hội trên thị trường khi đó.

Đến cuối năm 2021, giá căn hộ tăng lên khoảng 13-17 triệu đồng/m2, cao hơn khoảng 30-50% so với thời điểm mở bán. Các căn hộ diện tích 60-70m2 được giao dịch với giá khoảng 800 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/căn, tùy vị trí. Những căn diện tích lớn cũng chưa chạm ngưỡng 2 tỷ đồng.

Bước sang năm 2025, cùng cơn sốt chung cư tại Hà Nội, giá căn hộ Thanh Hà tăng mạnh. Có thời điểm giá rao bán vượt 50 triệu đồng/m2, nhiều căn được chào giá 3,8-4 tỷ đồng.

Đến nay, mặt bằng giá đã hạ nhiệt đáng kể. Căn hộ tại Thanh Hà được rao bán phổ biến khoảng 38-40 triệu đồng/m2; những căn diện tích 65-76m2 có giá khoảng 2,5-2,8 tỷ đồng.

Như vậy, so với mức 3,8-4 tỷ đồng từng xuất hiện ở thời điểm thị trường nóng nhất, nhiều căn hiện đã giảm hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ môi giới, mức giá thấp hơn chưa kéo thanh khoản căn hộ trở lại tương ứng.

Liền kề, biệt thự giảm giá sâu lại nhanh chóng "bay hàng"

Trong khi chung cư giảm giá nhưng giao dịch chậm, diễn biến ở phân khúc thấp tầng tại Thanh Hà lại có phần khác biệt.

Theo anh Tuấn, từ sau Rằm tháng 7 âm lịch đến nay, gần 20 căn liền kề, biệt thự có mức giá được xem là tốt đã được giao dịch. Phần lớn là những sản phẩm được điều chỉnh giảm hơn 30% so với mức giá trước đó.

Đơn cử, anh Tuấn cho biết nhiều căn liền kề diện tích 100-150m2 từng được chào khoảng 11 tỷ đồng nay giảm xuống còn khoảng 7 tỷ đồng và nhanh chóng tìm được người mua.

Với biệt thự diện tích 200-300m2, những căn từng có giá khoảng 20 tỷ đồng nay được chào bán khoảng 16 tỷ đồng.

"Giờ thị trường còn khoảng 10 căn giá tốt nữa thôi", anh Tuấn nói.

Hiện giá liền kề tại Thanh Hà được môi giới này cho biết đang dao động khoảng 7-12 tỷ đồng/căn. Biệt thự có giá khoảng 18-25 tỷ đồng, tương đương khoảng 70-100 triệu đồng/m2.

Sự trái chiều giữa hai phân khúc cho thấy người mua đang phản ứng khá khác nhau trước mức giá điều chỉnh. Với chung cư, dù giá đã giảm đáng kể, tâm lý chờ đợi nguồn cung mới vẫn hiện hữu. Trong khi đó, những căn thấp tầng được giảm giá sâu lại thu hút người mua nhanh hơn.

Căn hộ Thanh Hà giảm gần 50% vẫn vắng khách, liền kề biệt thự giảm giá lại đắt hàng.

Khu đô thị hơn 400ha và bài toán nhà ở cho cư dân Mường Thanh

Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B - Cienco 5 nằm trên địa bàn Hà Đông và huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội, có quy mô quy hoạch hơn 400ha.

Dự án do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 là doanh nghiệp dự án. Đây là dự án hoàn vốn cho dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây trước đây.

Trong quá trình triển khai, dự án từng phát sinh nhiều vi phạm về trật tự xây dựng, với một số hạng mục được xây dựng không đúng quy hoạch. Nhiều người dân mua nhà tại khu đô thị đã gần 10 năm nhưng chưa có sổ.

Hiện Thanh Hà có 8 cụm với 23 tòa chung cư thương mại đã đưa vào sử dụng, nằm trên địa bàn xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cũ. Tổng số căn hộ là 6.805 căn, với tổng diện tích sử dụng hơn 488.200m2.

Đáng chú ý, trong kế hoạch xử lý các dự án nhà ở thuộc hệ sinh thái Mường Thanh, Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng được xác định là những khu vực quan trọng trong phương án bố trí nhà ở phục vụ di dời, tái định cư.

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, thành phố sẽ rà soát, xử lý các công trình, dự án liên quan đến các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật/chủ sở hữu.

Danh sách rà soát gồm 12 công trình, dự án, trong đó có CT6 Kiến Hưng, khu hỗn hợp Đại Thanh, khu nhà ở Xa La, CT5 Tân Triều; các công trình VP3, VP5, VP6 và HH1, HH2, HH3, HH4 tại Linh Đàm; cùng CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Điểm đáng chú ý là việc rà soát sẽ được thực hiện đến từng căn hộ. Thành phố yêu cầu xác định cụ thể số lượng, diện tích hiện trạng và vị trí các căn hộ tại từng tầng, từng tòa nhà. Trên cơ sở đó, các hạng mục sẽ được phân loại để xác định trường hợp được phép tồn tại, trường hợp phải di dời hoặc phá dỡ.

Sở Xây dựng được giao xác định số lượng căn hộ cần di dời, tái định cư và tiến độ đầu tư các chung cư cao tầng phục vụ nhu cầu này.

Theo lộ trình được đưa ra, Hà Nội dự kiến xin chủ trương và cơ chế pháp lý đặc thù trong tháng 9/2026; rà soát, phân loại căn hộ và xác định giá đền bù trong những tháng cuối năm. Công tác di dời dự kiến được triển khai trong năm 2027, trước khi hoàn thành phá dỡ, tái thiết và cải tạo các hạng mục liên quan trong năm 2028.