Hôm qua - 29/9, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay mang sứ mệnh đặc biệt hạ cánh

Vì sao lại gọi đây là chiếc máy bay mang sứ mệnh đặc biệt?

Ngày 29/9, một chiếc máy bay chở lực lượng vừa hoàn thành sứ mệnh đặc biệt đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Những người trở về trên chuyến bay là 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 Việt Nam, sau khoảng một năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, lễ đón Đội Công binh số 4 được tổ chức ngay tại sân bay Nội Bài, do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì. Đây cũng là thời điểm đánh dấu việc đơn vị hoàn thành một nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở cách Việt Nam hàng nghìn km và trở về nước an toàn.

Không phải một chuyến bay thương mại thông thường, chuyến bay ngày 29/9 vì thế mang theo những người vừa kết thúc một năm làm việc trong điều kiện địa hình, thời tiết và cơ sở vật chất nhiều khó khăn tại Abyei.

Một năm của 184 quân nhân Việt Nam tại Abyei

Đội Công binh số 4 gồm 184 cán bộ, nhân viên, được triển khai tới Abyei từ năm 2025 để tiếp nối nhiệm vụ của các lực lượng công binh Việt Nam trước đó.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trên lĩnh vực chuyên môn, một trong những nhiệm vụ chính của đơn vị là xây dựng, sửa chữa và nâng cấp hệ thống giao thông, công trình hạ tầng, đồng thời bảo đảm kỹ thuật theo yêu cầu của Phái bộ UNISFA.

Đây không phải những công việc đơn giản khi được thực hiện tại một địa bàn có điều kiện tự nhiên và cơ sở vật chất phức tạp. Trong suốt nhiệm kỳ, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 phải vừa duy trì hoạt động của phương tiện, trang thiết bị, vừa tổ chức thi công, sửa chữa các công trình bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn.

Theo Bộ Quốc phòng, kết quả công việc của lực lượng Việt Nam không chỉ phục vụ trực tiếp hoạt động của Phái bộ mà còn góp phần cải thiện hạ tầng, hỗ trợ các hoạt động nhân đạo cũng như đời sống của người dân địa phương.

Bên cạnh những công trình phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, những người lính Việt Nam còn tham gia nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng. Bộ Quốc phòng cho biết đơn vị đã hỗ trợ sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học, đóng bàn ghế và hỗ trợ cơ sở vật chất cho người dân sở tại.

Bởi vậy, dấu ấn của 184 quân nhân trong một năm tại Abyei không chỉ nằm trên những công trình hay tuyến giao thông được xây dựng, sửa chữa. Hoạt động của họ còn hiện diện tại những nơi gắn trực tiếp với sinh hoạt hằng ngày của cộng đồng như trường học và các cơ sở phục vụ người dân.

184 người đều nhận Huy chương của Liên hợp quốc

Sau khoảng một năm làm nhiệm vụ, Đội Công binh số 4 được Bộ Quốc phòng đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, trong kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực toàn diện của Phái bộ, Đội Công binh số 4 đạt mức đánh giá cao. Đơn vị được lãnh đạo UNISFA lựa chọn là đơn vị xuất sắc toàn diện và đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc khen thưởng.

Đáng chú ý, cả 184 cán bộ, nhân viên của Đội đều được trao Huy chương "Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc". Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đồng thời bảo đảm an toàn về người và trang bị.

Ở chiều ngược lại, nhiệm vụ mà họ vừa kết thúc đang được một lực lượng mới tiếp tục.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 25/9, tức chỉ vài ngày trước khi Đội Công binh số 4 trở về, Đội Công binh số 5 đã lên đường từ sân bay Nội Bài để thay thế lực lượng tiền nhiệm tại Phái bộ UNISFA. Đội Công binh số 5 được tổ chức với 203 quân nhân, trong đó có 184 cán bộ, nhân viên chính thức và 19 nhân sự dự bị.

Trước khi lên đường, lực lượng mới được huấn luyện về tổ chức thi công, xây dựng và sửa chữa đường cơ động, công trình, cơ sở hạ tầng; vận hành, bảo dưỡng phương tiện và trang thiết bị công binh; bảo đảm kỹ thuật cũng như xử trí những tình huống trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp. Đội Công binh số 5 cũng nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm của Đội Công binh số 4 và các lực lượng đi trước về tổ chức, chỉ huy, quản lý lực lượng, khai thác trang thiết bị và bảo đảm an ninh, an toàn.