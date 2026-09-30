Công an cảnh báo loại ảnh tuyệt đối không nên gửi qua Zalo, Messenger

Chỉ một bức ảnh căn cước công dân gửi vội qua Zalo hay Messenger cũng có thể trở thành "chìa khóa" để kẻ gian mạo danh, mở tài khoản ngân hàng hoặc vay tiền trực tuyến. Cơ quan công an đã phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng này.

Trước tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân và lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh căn cước công dân (CCCD) và các giấy tờ tùy thân qua Zalo, Messenger hay bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào khi chưa xác minh rõ danh tính người nhận cũng như mục đích sử dụng.

Theo cơ quan chức năng, nhiều đối tượng đang lợi dụng sự chủ quan của người dùng để thu thập ảnh giấy tờ cá nhân. Từ những hình ảnh này, chúng có thể giả mạo danh tính, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký vay tiền qua ứng dụng hoặc sử dụng vào các hoạt động lừa đảo khác. Không ít nạn nhân đã trở thành mục tiêu chỉ sau khi cung cấp ảnh CCCD cho một tài khoản lạ trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc đánh cắp dữ liệu cá nhân, các đối tượng còn thường xuyên giả danh cán bộ công an, quân đội, cơ quan nhà nước hoặc người quen để tiếp cận nạn nhân. Chúng dùng tài khoản mạng xã hội giả mạo, dựng lên các tình huống khẩn cấp, giao dịch mua bán hoặc hỗ trợ hồ sơ hành chính nhằm tạo lòng tin, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Gần đây, Công an tỉnh Gia Lai ghi nhận trường hợp một chủ cơ sở may mặc bị lừa mất 120 triệu đồng sau khi trao đổi qua Zalo. Các đối tượng tự xưng là cán bộ quân đội, đặt may với số lượng lớn và liên tục tạo dựng uy tín. Khi đã chiếm được lòng tin, chúng yêu cầu chủ xưởng chuyển tiền đặt cọc cho một "đối tác" được chỉ định. Ngay sau khi nhận tiền, toàn bộ tài khoản liên quan lập tức cắt liên lạc.

Không chỉ nhắm vào người kinh doanh, kẻ gian còn lợi dụng mùa thi và thời điểm tuyển sinh để tung ra nhiều chiêu trò mới. Trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt quảng cáo "đề thi mật", "bao đỗ", "nâng điểm", "xét tuyển thẳng", kèm đường link giả mạo website của cơ quan giáo dục nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Một thủ đoạn khác là giả danh cán bộ địa phương hoặc ngành giáo dục, gọi điện báo hồ sơ của học sinh có sai sót rồi yêu cầu phụ huynh truy cập link lạ hoặc cung cấp thông tin để "xử lý từ xa". Rất may, nhiều gia đình đã kịp nhận ra bất thường và tránh được thiệt hại nhờ chủ động xác minh lại với nhà trường hoặc cơ quan chức năng.

Đại diện lực lượng an ninh mạng cho biết tội phạm công nghệ cao thường khai thác tâm lý lo lắng, cả tin hoặc thiếu hiểu biết của người dân. Vì vậy, mọi yêu cầu gửi ảnh giấy tờ tùy thân, cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay chuyển tiền qua mạng đều cần được cảnh giác cao độ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không bấm vào đường link lạ gửi qua SMS, Zalo, Messenger hay Facebook; không chia sẻ ảnh CCCD và giấy tờ cá nhân cho người không quen biết; đồng thời kích hoạt thêm các lớp bảo mật cho tài khoản mạng xã hội và ngân hàng điện tử. Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin hay xác thực tài khoản, người dân nên liên hệ trực tiếp với cơ quan, tổ chức liên quan để kiểm tra trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai