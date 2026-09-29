Thông tin người dùng Samsung Galaxy tại Việt Nam nên biết

Người dùng Samsung Galaxy tại Việt Nam có thể sẽ phải chờ đợi thêm trước khi đón nhận thay đổi này.

Theo SammyFans, One UI 9 ổn định hiện có mặt trên các mẫu Galaxy S26 phiên bản quốc tế dành cho thị trường Mỹ, không khóa mạng và từng tham gia chương trình thử nghiệm beta.

Bản cập nhật mang mã firmware S94xU1UEU4BZID, đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình đưa phiên bản phần mềm mới đến người dùng phổ thông.

Samsung đang từng bước mở rộng bản cập nhật mới cho người dùng dòng Galaxy S26 tại nhiều nơi. (Ảnh: PhoneArena)

Trước đó, Samsung đã phát hành One UI 9 ổn định tại Hàn Quốc, bao gồm cả một số thiết bị Galaxy S26 khóa mạng. Việc mở rộng sang Mỹ cho thấy hãng đang từng bước triển khai phiên bản chính thức sau thời gian thử nghiệm, thay vì tiếp tục giới hạn trong chương trình beta.

Người dùng Galaxy S26 tại Việt Nam vẫn phải chờ

Dù One UI 9 đã bắt đầu xuất hiện ngoài Hàn Quốc, người dùng Galaxy S26 tại Việt Nam hiện vẫn chưa nhận được bản cập nhật chính thức. Nguyên nhân nằm ở tiến độ triển khai theo từng thị trường và phiên bản thiết bị, khi Samsung chưa phát hành rộng rãi phần mềm mới trên toàn cầu.

Ở thời điểm hiện tại, bản cập nhật mới chỉ được ghi nhận tại Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời giới hạn ở một số biến thể Galaxy S26 nhất định. Do đó, việc thiết bị tại Việt Nam chưa có thông báo cập nhật không đồng nghĩa với việc máy gặp lỗi hay bị loại khỏi kế hoạch nâng cấp.

Theo SammyFans, Samsung dự kiến tiếp tục mở rộng One UI 9 đến nhiều quốc gia và thiết bị trong thời gian tới. Tuy nhiên, lịch phát hành cụ thể cho thị trường Việt Nam chưa được xác nhận trong thông tin được đề cập.

Với những người đang sử dụng Galaxy S26 tham gia chương trình beta, việc kiểm tra bản cập nhật có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại bằng cách truy cập Cài đặt > Cập nhật phần mềm > Tải xuống và cài đặt. Nếu phiên bản ổn định chưa xuất hiện, người dùng sẽ cần chờ đợt triển khai tiếp theo dành cho thiết bị và khu vực của mình.

Galaxy S25 cũng bắt đầu nhận One UI 9

Không chỉ Galaxy S26, dòng Galaxy S25 cũng đã bắt đầu được Samsung phát hành One UI 9 ổn định. Tuy nhiên, tương tự thế hệ mới hơn, đợt cập nhật này hiện được ghi nhận tại Hàn Quốc, với bản dựng firmware S93xNKSUCDZF.

One UI 9 được xây dựng trên Android 17, tập trung vào các cải tiến liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng cá nhân hóa, quyền riêng tư và quản lý thiết bị. Trong đó, một số công cụ đáng chú ý gồm Now Nudge, Now Brief, My FanCam và Security Brief.

Dù vậy, không phải mọi thiết bị Galaxy đủ điều kiện nâng cấp đều được trang bị đầy đủ các tính năng mới. Khả năng sử dụng từng công cụ còn phụ thuộc vào mẫu máy, cấu hình phần cứng và phạm vi hỗ trợ của Samsung.

Việc Galaxy S26 và Galaxy S25 lần lượt nhận bản ổn định tại một số thị trường cho thấy quá trình phát hành One UI 9 đang được đẩy mạnh. Với người dùng Việt Nam, thời điểm cập nhật vẫn phụ thuộc vào kế hoạch phân phối phần mềm của Samsung tại khu vực, thay vì chỉ dựa trên thời điểm phiên bản mới xuất hiện ở Mỹ hay Hàn Quốc.

Tham khảo SammyFans