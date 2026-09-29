Hà Nội sắp thử nghiệm 'taxi bay' không người lái: 2 ghế ngồi, bay 30km cho 1 lần sạc, tốc độ tối đa 130 km/h

Hà Nội sắp thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay không người lái tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm có kiểm soát phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất đưa mẫu taxi bay EHang EH216-S vào thử nghiệm theo mô hình sandbox tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Các bên cũng nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý giao thông dành cho hệ thống máy bay không người lái và trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại khu vực này.

Nếu quá trình thử nghiệm đạt hiệu quả, các bên sẽ tiếp tục nghiên cứu mô hình khai thác thương mại phù hợp. Hà Nội đồng thời hướng tới phát triển trung tâm vận hành phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL), đào tạo nhân lực và nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan.

Taxi bay có kích thước nhỏ, không cần phi công

EH216-S được phát triển bởi EHang, doanh nghiệp Trung Quốc chuyên về phương tiện bay cất, hạ cánh thẳng đứng bằng điện. Khác với trực thăng truyền thống, mẫu máy bay này sử dụng động cơ điện và được thiết kế để vận hành tự động, không cần phi công ngồi trên khoang.

Theo nhà sản xuất, hành trình được thiết lập trước, sau đó máy bay sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GNSS cùng các công nghệ dẫn đường để thực hiện chuyến bay.

EH216-S có chiều cao khoảng 1,93 m, dài 6,03 m, chiều rộng tổng thể 5,73 m và khối lượng cất cánh tối đa 620 kg. Cabin được bố trí hai chỗ ngồi, sử dụng cửa mở kiểu cánh chim. Phần thân ứng dụng vật liệu composite sợi carbon nhằm giảm khối lượng.

Hệ thống nhiều cánh tay và rotor đồng trục giúp phương tiện cất, hạ cánh theo phương thẳng đứng, không cần đường băng dài. Đây là đặc điểm cho phép eVTOL được nghiên cứu phục vụ các hành trình ngắn trong đô thị hoặc hoạt động du lịch trên không.

Theo thông số EHang công bố, EH216-S có tốc độ thiết kế tối đa 130 km/h, phạm vi hoạt động khoảng 30 km. Máy bay sử dụng hệ thống pin thông minh và hỗ trợ sạc nhanh.

Với tầm hoạt động này, phương tiện hướng tới các chuyến đi ngắn, chẳng hạn kết nối giữa những khu vực trong đô thị hoặc phục vụ du lịch, thay vì thay thế máy bay và trực thăng trên các hành trình dài.

EH216-S cũng được thiết kế để hoạt động trong hệ sinh thái quản lý tập trung. Trung tâm điều hành có thể giám sát đội bay, theo dõi dữ liệu theo thời gian thực và điều phối hoạt động.

Đã xuất hiện ở nhiều quốc gia

Với phương tiện không có phi công, an toàn vận hành là vấn đề được quan tâm. Theo EHang, các hệ thống điều khiển bay và động lực của EH216-S được thiết kế với nhiều lớp dự phòng. Máy bay có khả năng theo dõi tình trạng hoạt động để xử lý khi phát sinh bất thường, bao gồm phương án hạ cánh khẩn cấp.

Tháng 10/2023, EH216-S nhận chứng nhận loại từ Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC). Đến năm 2024, mẫu máy bay tiếp tục nhận chứng nhận sản xuất. Tháng 3/2025, các đơn vị khai thác đầu tiên được cấp chứng nhận khai thác chở người.

EHang cho biết đến tháng 8/2026, các phương tiện bay của hãng đã thực hiện hơn 90.000 chuyến tại hàng chục quốc gia khác nhau như Mỹ, Tây Ban Nha, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, UAE... Dù vậy, việc triển khai tại Việt Nam vẫn cần trải qua các bước xem xét, phê duyệt và đáp ứng yêu cầu về an toàn, quản lý hoạt động bay trước khi có thể tiến tới khai thác thương mại.