Thêm lựa chọn cho người muốn mua iPhone 18 Pro Max Đỏ Burgundy và Xanh Băng Thanh sớm

Người Việt quan tâm đến iPhone 18 Pro Max, đặc biệt là hai phiên bản màu Đỏ Burgundy và Xanh Băng Thanh. Sức hút của các màu mới khiến nhiều khách hàng tìm cách sở hữu máy sớm.

Thị trường iPhone tại Việt Nam trở nên sôi động trong mùa mở bán năm nay khi Apple tập trung giới thiệu dòng iPhone 18 Pro và Pro Max từ tháng 9/2026.

Trong khi đó, mẫu iPhone màn hình gập được dự kiến ra mắt vào tháng 10, còn các phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18 Air không xuất hiện trong đợt giới thiệu đầu tiên.

Việc thiếu vắng một số lựa chọn quen thuộc, cùng sức hút của thế hệ mới, khiến nhu cầu nâng cấp của người dùng tập trung đáng kể vào dòng Pro. Dù giá bán tăng, iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn thu hút lượng lớn khách hàng đặt mua từ sớm.

Người Việt quan tâm đến iPhone 18 Pro Max, đặc biệt là hai phiên bản màu Đỏ Burgundy và Xanh Băng Thanh. Sức hút của các màu mới khiến nhiều khách hàng tìm cách sở hữu máy sớm. (Ảnh: Telecomtalk)

Ngày 18/9, những chiếc iPhone 18 Pro và Pro Max đầu tiên đã được bàn giao tại các hệ thống bán lẻ lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn cung trong giai đoạn đầu chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đối với một số phiên bản được ưa chuộng, đặc biệt là iPhone 18 Pro Max.

Pro Max chiếm ưu thế, hai màu mới khan hàng

Theo đại diện Di Động Việt, ngay trong ngày đầu mở bán, bên cạnh lượng khách đặt trước đến nhận máy, hệ thống ghi nhận đông người dùng đến trực tiếp để trải nghiệm và mua sản phẩm. Lượng khách này tiếp tục duy trì trong những ngày tiếp theo, cho thấy nhu cầu đối với thế hệ iPhone mới không chỉ tập trung ở nhóm đã đặt hàng từ trước.

Trong cơ cấu sản phẩm, iPhone 18 Pro Max tiếp tục là phiên bản được quan tâm nhiều nhất, chủ yếu ở hai tùy chọn dung lượng 256GB và 512GB. Đáng chú ý, màu Đỏ Burgundy dẫn đầu về mức độ lựa chọn và đang ghi nhận tình trạng khan hiếm nguồn hàng ở hai phiên bản dung lượng này.

Bên cạnh đó, màu Xanh Băng Thanh trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cũng có lượng khách quan tâm tăng so với giai đoạn đầu đặt hàng. Diễn biến này cho thấy màu sắc tiếp tục là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy, bên cạnh cấu hình và dung lượng lưu trữ.

Khách hàng muốn mua iPhone 18 Pro Max Đỏ Burgundy và Xanh Băng Thanh có thể cân nhắc lựa chọn phiên bản dung lượng cao để rút ngắn thời gian chờ nhận máy. (Ảnh: GSMArena)

Trong bối cảnh iPhone 18 Pro Max liên tục khan hàng sau mở bán, đặc biệt ở các phiên bản dung lượng 256GB và 512GB, người dùng vẫn có thêm lựa chọn nếu muốn sở hữu máy sớm. Tại một số đại lý bán lẻ uỷ quyền của Apple, các phiên bản dung lượng cao 1TB và 2TB hiện vẫn còn hàng, trong khi những tùy chọn được nhiều khách hàng quan tâm đang phải chờ các đợt bổ sung tiếp theo.

Diễn biến này mở ra thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng không muốn kéo dài thời gian chờ đợi, nhất là những người đã có kế hoạch nâng cấp điện thoại trong thời gian đầu mở bán. Thay vì tiếp tục chờ đúng màu sắc hoặc dung lượng mong muốn, người mua có thể cân nhắc các phiên bản 1TB và 2TB để nhận máy sớm hơn, tùy tình hình tồn kho tại từng cửa hàng.

Tuy nhiên, mức dung lượng lớn cũng đi kèm chi phí cao hơn. Vì vậy, lựa chọn này chủ yếu phù hợp với người dùng thường xuyên quay video độ phân giải cao, lưu trữ nhiều hình ảnh, dữ liệu hoặc có nhu cầu sử dụng điện thoại cho công việc. Với khách hàng không cần nhiều bộ nhớ, việc chờ thêm hàng của phiên bản 256GB hoặc 512GB vẫn là phương án có thể cân nhắc, thay vì chi thêm ngân sách chỉ để rút ngắn thời gian nhận máy.

Đại diện hệ thống cho biết Di Động Việt đang chủ động cân đối nguồn hàng theo nhu cầu thực tế và kế hoạch hàng hóa đã chuẩn bị cho giai đoạn mở bán. Việc phân bổ sản phẩm theo sức mua của từng phiên bản được kỳ vọng giúp hệ thống đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian tới.

Ưu đãi đến 9,5 triệu đồng trong giai đoạn mở bán

Song song với sức mua tăng cao, các chương trình ưu đãi cũng được triển khai nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận iPhone 18 Pro Series. Tại Di Động Việt, tổng giá trị ưu đãi trong giai đoạn đầu mở bán lên đến 9,5 triệu đồng, kết hợp giữa chính sách thu cũ đổi mới và các chương trình khuyến mại khác.

Bên cạnh sức mua, nguồn hàng và chính sách hỗ trợ đổi máy cũ cũng là những yếu tố được người tiêu dùng quan tâm. (Ảnh: Gizmodo)

Trong đó, khách hàng tham gia chương trình Thu cũ - Đổi mới được trợ giá thêm đến 5,5 triệu đồng, bên cạnh mức định giá máy cũ theo chính sách của hệ thống. Các ưu đãi được áp dụng đồng thời nhằm giảm chi phí nâng cấp cho người dùng đang sử dụng những thế hệ iPhone trước.

Trong bối cảnh một số phiên bản iPhone 18 Pro Max có nhu cầu cao và nguồn hàng chưa đáp ứng ngay, khả năng tiếp cận sản phẩm trong những ngày đầu mở bán có thể khác nhau tùy màu sắc và dung lượng. Với nhóm khách hàng ưu tiên một phiên bản cụ thể, thời gian nhận máy sẽ phụ thuộc vào tình hình phân bổ hàng của từng đợt.

Diễn biến tại các hệ thống bán lẻ cho thấy sức mua của dòng iPhone 18 Pro vẫn tập trung vào những phiên bản cao cấp, đặc biệt là Pro Max. Trong giai đoạn đầu mở bán, sự chênh lệch giữa nhu cầu theo từng màu sắc, dung lượng và lượng hàng thực tế tiếp tục là yếu tố tác động đến thời gian khách hàng nhận máy.