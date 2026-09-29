Tủ lạnh cao cấp Haier tích hợp “quầy bar” lấy đá nhuyễn chinh phục 3.000 gia đình

Vừa có mặt kính tự bừng sáng khi bước lại gần, vừa tích hợp “quầy bar” lấy đá ngoài cực chill, dòng tủ lạnh thông minh của Haier đã có màn ra mắt thị trường thành công ấn tượng khi nhanh chóng phủ sóng hơn 3.000 gian bếp hiện đại chỉ trong 3 tháng đầu ra mắt.

Đối với người trẻ thế hệ mới, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng đơn thuần mà đã trở thành góc "chữa lành", không gian mở để đón bạn bè cuối tuần và là điểm check-in khoe trọn gu thẩm mỹ cá nhân. Khi phong cách sống Smart Luxury lên ngôi, những thiết bị gia dụng cồng kềnh, thô kệch dần nhường chỗ cho các món đồ "nội thất công nghệ" – nơi sự tinh tế về thị giác song hành cùng trải nghiệm tiện nghi chuẩn tương lai.

Cơn sốt 3.000 căn bếp nâng cấp tủ lạnh cao cấp

Trào lưu này lý giải vì sao thị trường đồ gia dụng những tháng gần đây lại dậy sóng trước sự xuất hiện của dòng tủ lạnh cao cấp đến từ Haier. Dù toàn bộ sản phẩm đều có mức giá từ 20 triệu đồng trở lên, thương hiệu này vẫn ghi nhận sự ra mắt thành công rực rỡ với hơn 3.000 chiếc được "rước" về các căn hộ và nhà phố chỉ trong vòng 3 tháng đầu mở bán, thiết lập tốc độ tăng trưởng đều đặn 140% mỗi tháng.

Bất ngờ hơn, bộ sưu tập cao cấp ma ng tên Horizon lại chiếm tới 38% tổng doanh thu. Việc giới trẻ và các gia đình thành đạt không tiếc tiền cho dòng tủ lạnh cao cấp này cho thấy sự dịch chuyển rõ ràng: người trẻ ngày nay chi tiêu rất thông minh, họ sẵn sàng đầu tư lớn cho những món đồ thực sự nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày.

Dòng tủ lạnh Haier Space Fit+ của Haier.

Sức hút này còn được tiếp sức mạnh mẽ từ uy tín toàn cầu của thương hiệu. Theo tổ chức nghiên cứu thị trường Euromonitor International , Haier là thương hiệu số một toàn cầu trong ngành hàng điện gia dụng lớn suốt 17 năm liên tiếp (*). Một sản phẩm mang "profile" số 1 thế giới chính là bảo chứng vững c hắc để h ội mê nhà đẹp an tâm xuống tiền.

Visual chuẩn tương lai và quầy bar thu nhỏ tại gia

Không phải ngẫu nhiên mà dòng tủ lạnh Horizon lại phủ sóng dày đặc trong các bức hình khoe nhà đẹp. Điểm chạm thị giác khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ ngay lần đầu bắt gặp chính là mặt kính Smart Window. Ở trạng thái bình thường, mặt tủ phẳng mịn với lớp kim loại phay xước đen sang trọng. Nhưng chỉ cần bạn bước lại gần, mặt kính sẽ tự động bừng sáng, chuyển sang trạng thái trong suốt soi rõ từng khay đồ uống decor đẹp mắt bên trong mà không cần mở cửa.

Giới trẻ có thể chill chuẩn ba ngay tại nhà với tủ lạnh Haier.

Dải đèn cảm biến tay nắm tự kích hoạt ánh sáng dịu nhẹ dẫn lối, biến gian bếp thành một "không gian nghệ thuật" ấm cúng. Trải nghiệm mở tiệc tại gia cũng được nâng cấp đáng kể nhờ hệ thống PureSpace Ice biệt lập bên ngoài cánh tủ. Chỉ với một cú chạm, bạn có thể lấy ngay nước mát, đá viên hay thậm chí là đá nhuyễn để pha chế những ly mocktail, cocktail chuẩn gu mà chẳng cần lỉnh kỉnh khay đá truyền thống.

Ăn tươi đúng chuẩn không cần rã đông thịt cá

Bên cạnh giao diện chuẩn sang xịn mịn, Haier còn gh i điểm với người trẻ bận rộn nhờ công nghệ ngăn từ trường Nutri Bank. Ứng dụng mức nhiệt lý tưởng -3°C kết hợp cùng từ trường tĩnh, công nghệ này ngăn các tinh thể băng làm rách tế bào thực phẩm. Thịt bò, cá hồi tươi s ống giữ mọng nước và giữ trọn dưỡng chất. Tan làm về muộn, bạn chỉ cần lấy ra là có thể thái nấu ngay tắp lự, vĩnh biệt cảnh ngâm nước chờ rã đông hàng tiếng đồng hồ.

Rau củ quả trong ngăn Active Fresh Zone cũng luôn giữ độ tươi ngonnhờ tính năng duy trì độ ẩm lý tưởng ở mức 90%. Cùng với đó, công nghệ ABT Pro liên tục khử hầu hết vi khuẩn và nấm mốc, giúp khoang tủ luôn thanh sạch, không lo bị ám mùi khó chịu giữa các loại thức ăn.

Trực tiếp trải nghiệm và rinh trọn an tâm tại Điện Máy Xanh

Để những trải nghiệm thị giác và công nghệ không chỉ dừng lại qua màn hình, Haier đã hợp tác chặt chẽ cùng đối tác chiến lược Điện Máy Xanh để nhanh chóng đưa dải sản phẩm lên kệ trưng bày tại hơn 820 siêu thị trên toàn quốc. Không dừng lại ở đó, ngay trong tháng 9 này, hai bên sẽ tiếp tục mở rộng không gian trưng bày lên 1.000 cửa hàng. Sự phủ sóng rộng khắp này giúp khách hàng ở bất kỳ đâu cũng có thể dễ dàng ghé qua siêu thị gần nhà, tận tay trải nghiệm mặt kính Smart Window hay trực tiếp thử tính năng lấy đá nhuyễn trước khi quyết định rinh về tổ ấm.

Dải sản phẩm tủ lạnh Haier có mặt tại chuỗi siêu thị Điện Máy Xanh khắp cả nước.

Đặc biệt, sự an tâm dài lâu được bảo chứng trọn vẹn qua chính sách bảo hành chính hãng VIP Care 2026 từ nhà sản xuất Haier, với 4 năm bảo hành cho sản phẩm (áp dụng cho sản phẩm mua trước 31/12/2026 ) và 12 năm bảo hành cho máy nén Inverter, dài hơn 2 năm so với mức thông thường.

Thêm vào đó, khi mua tại Điện Máy Xanh, người tiêu dùng có cơ hội sở hữu sản phẩm với mức giá tốt, đi kèm hàng loạt ưu đãi như: trả góp 0% lãi suất, không cần trả trước, quà tặng khuyến mại, bảo hành chính hãng, lắp đặt miễn phí tại nhà.

Sở hữu diện mạo chuẩn châu Âu thời thượng, công nghệ thấu hiểu người dùng cùng dịch vụ hậu mãi chu đáo, không khó hiểu vì sao dòng tủ lạnh thông minh của Haier lại nhanh chóng trở thành món đồ decor công nghệ đáng khao khát tro ng căn bếp của người trẻ hiện đại.

Chia sẻ về thành công này, đại diện Điện Máy Xanh cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao thương hiệu Haier cũng như dải sản phẩm tủ lạnh thế hệ mới nhờ chất lượng vượt trội, thiết kế hiện đại cùng hệ thống tính năng cao cấp. Những ưu điểm này đã góp phần giúp sản phẩm nhận được sự đón nhận tích cực từ thị trường ngay trong giai đoạn đầu ra mắt. Với nền tảng đó, chúng tôi tin tưởng rằng tủ lạnh Haier sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới".

Khám phá ngay dải sản phẩm tủ lạnh cao cấp Haier tại đây.

(*) Nguồn: Euromonitor International Limited; Báo cáo Ngành hàng Điện gia dụng năm 2026, % thị phần căn cứ trên dữ liệu doanh số bán hàng từ năm 2009 đến năm 2025. Ngành hàng điện gia dụng lớn bao gồm các nhóm sản phẩm máy rửa chén, thiết bị giặt gia dụng, thiết bị nấu nướng cỡ lớn, lò vi sóng và thiết bị làm lạnh.

Doanh số bán hàng tính trên doanh số qua kênh bán lẻ, kênh cung ứng thiết bị cho nhà thầu và kênh xây dựng.