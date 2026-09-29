Người Đức càng tìm hiểu xe Trung Quốc càng không mua: 74% người mua xe mới nghi ngờ chất lượng

Xe Trung Quốc ngày càng xuất hiện dày trên đường phố và trên mặt báo tại Đức, nhưng nhóm người Đức theo dõi thị trường kỹ nhất lại là nhóm ít muốn mua nhất.

Đây là kết luận nổi bật của DAT Report 2026, báo cáo thường niên do Deutsche Automobil Treuhand, tổ chức dữ liệu ô tô lớn của Đức, thực hiện trên hai nhóm là chủ xe nói chung và người vừa mua xe mới.

Nhóm hiểu thị trường nhất là nhóm dè dặt nhất

Theo báo cáo, 40% chủ xe tại Đức cho biết đã từng thấy xe thương hiệu Trung Quốc lăn bánh trên đường. Tỷ lệ nhớ được quảng cáo hoặc bài báo về các thương hiệu này thấp hơn, ở mức 36%. Với nhóm người vừa mua xe mới, những người dành nhiều tuần theo dõi thị trường trước khi quyết định, mức tiếp xúc với quảng cáo và báo chí về xe Trung Quốc lên tới 79%.

Khi được hỏi liệu một chiếc xe Trung Quốc có nằm trong lựa chọn của họ hay không, 29% chủ xe trả lời có. Ở nhóm người mua xe mới, con số này chỉ còn 5%. Nhóm được tiếp xúc với thương hiệu Trung Quốc nhiều gấp đôi lại là nhóm có mức sẵn sàng cân nhắc thấp hơn gần sáu lần.

DAT giải thích rằng người mua xe mới đánh giá chất lượng, độ tin cậy và cách xử lý dữ liệu cá nhân khắt khe hơn chủ xe thông thường. Khoảng cách hiện rõ trong số liệu về độ tin cậy, khi 51% chủ xe bày tỏ e ngại về chất lượng xe Trung Quốc, còn ở nhóm người mua xe mới tỷ lệ này lên tới 74%.

Lòng tin dành cho các nhà sản xuất truyền thống cũng đi theo chiều tương tự. Có 62% chủ xe ủng hộ rõ ràng các hãng xe truyền thống, và ở nhóm người mua xe mới mức ủng hộ là 77%. Báo cáo cho biết mức ủng hộ này bắt nguồn một phần từ chính sự nghi ngờ về chất lượng và độ tin cậy của xe Trung Quốc.

Một mẫu xe điện Trung Quốc chạy thử bên cạnh các mẫu sedan hạng sang của Đức tại một sự kiện ở Trung Quốc.

Thói quen trung thành với thương hiệu tiếp tục là rào cản lớn. Trong nhóm người mua xe mới, 44% tự nhận mình chỉ ưu tiên một thương hiệu, nhưng khi mua thực tế có tới 56% quay lại đúng hãng xe cũ. Lý do được nêu nhiều nhất là trải nghiệm tích cực trước đó với thương hiệu, thứ mà các hãng xe Trung Quốc tại Đức chưa có đủ thời gian để tích lũy.

Nỗi lo lớn nhất là thương hiệu biến mất

Con số đáng chú ý nhất trong báo cáo không nằm ở chất lượng xe mà nằm ở tuổi thọ của chính các hãng. Một phần ba chủ xe và gần một nửa số người mua xe mới tại Đức tin rằng nhiều thương hiệu xe Trung Quốc sẽ biến mất khỏi thị trường trong vòng 5 năm tới.

Nỗi lo này có cơ sở từ diễn biến tại chính Trung Quốc. WM Motor nộp đơn phá sản tái cơ cấu vào tháng 10/2023, công ty mẹ của HiPhi nộp đơn phá sản tháng 8/2024, liên doanh Jiyue ngừng hoạt động cuối năm 2024, còn NETA vào phá sản tái cơ cấu tháng 6/2025. Chủ xe của các thương hiệu này đã phải đối mặt với việc mất bảo hành, khó tìm phụ tùng và bị một số công ty bảo hiểm từ chối.

Phòng trưng bày ô tô, nơi người mua xe mới tại Đức thường dành nhiều tuần tìm hiểu trước khi quyết định.

Tháng 6/2026, DAT công bố phần mở rộng quốc tế của báo cáo, phân tích song song tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Na Uy, Áo và Ba Lan. Kết quả cho thấy ở mọi thị trường được khảo sát, khoảng một nửa chủ xe nghi ngờ chất lượng và độ tin cậy của xe Trung Quốc, nên mức chấp nhận vẫn hạn chế dù độ nhận diện đang tăng.

Đã chú ý nhưng chưa tin

Bức tranh không hoàn toàn một chiều. Chính DAT ghi nhận tỷ lệ 29% chủ xe sẵn sàng cân nhắc xe Trung Quốc là cao hơn năm trước. Ở nhóm người mua xe mới là nữ giới, 47% hoan nghênh việc cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc gia tăng, cao hơn nhóm nam giới 8 điểm phần trăm, với lý do chủ yếu là thêm lựa chọn và có thể được lợi về giá.

Một mẫu sedan điện của NIO, thương hiệu Trung Quốc đang bán xe tại thị trường Đức.

Một nghiên cứu khác của hãng tư vấn Horváth, được tạp chí AutoBild đăng tháng 4/2026, cho thấy 52% người được hỏi đã bỏ được sự e ngại với xe Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 37% hồi đầu năm 2024. Dù vậy, 44% người mua tiềm năng trong nghiên cứu này vẫn lo ngại về khả năng xe có lỗi chất lượng.

Khảo sát của hãng tư vấn Simon-Kucher công bố ngày 16/6/2026 chỉ ra rõ chỗ mạnh và chỗ yếu. Có 62% người được hỏi coi giá là thế mạnh của thương hiệu Trung Quốc và 42% coi công nghệ là thế mạnh. Ở chiều ngược lại, 46% vẫn e ngại về độ tin cậy, 43% e ngại về chất lượng và 42% e ngại về an toàn. Ông Riemer của Simon-Kucher nhận định giá và công nghệ giúp thu hút sự chú ý, nhưng muốn giành thị phần lâu dài thì các hãng phải chứng minh được chất lượng, an toàn và dịch vụ.

Ba nghiên cứu độc lập công bố trong nửa đầu năm 2026 cho cùng một kết quả về cấu trúc. Người tiêu dùng Đức và châu Âu đánh giá cao giá bán và công nghệ của xe Trung Quốc, nhưng chưa đặt niềm tin vào độ bền của sản phẩm và vào sự tồn tại lâu dài của thương hiệu.

Khoảng cách giữa người chủ xe và người mua xe mới là chi tiết giàu thông tin nhất. Nhóm càng tiếp xúc nhiều với thương hiệu Trung Quốc và càng tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền thì mức sẵn sàng cân nhắc lại càng thấp, trong khi ở nhóm ít theo dõi thị trường hơn thì con số cao gấp gần sáu lần.

Thị trường Việt Nam cũng đang đón nhiều thương hiệu xe Trung Quốc mới, giống các thị trường đang phát triển khác. Diễn biến tại Đức cho thấy việc xuất hiện nhiều trên đường phố và mặt báo chưa đủ để chuyển thành quyết định mua, khi người mua đặt câu hỏi về thời gian hãng còn tồn tại trên thị trường.