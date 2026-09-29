Người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID) chú ý thông báo mới nhất từ Công an

Lợi dụng nhu cầu chuẩn hóa dữ liệu cá nhân của người dân, nhiều đối tượng xấu đang giăng bẫy lừa đảo vô cùng tinh vi liên quan đến việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID). Nhằm bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mọi người, cơ quan công an vừa phát đi một thông báo quan trọng.

Theo thông tin cảnh báo từ Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây liên tục xuất hiện tình trạng kẻ gian mạo danh lực lượng công an, cán bộ tư pháp hoặc nhân viên cơ quan nhà nước để gọi điện và nhắn tin cho người dân. Nhắm thẳng vào tâm lý lo âu, chúng thường đưa ra những thông tin gây hoang mang như tài khoản định danh chưa được kích hoạt, hồ sơ cá nhân chưa đồng bộ trên hệ thống quốc gia, hoặc yêu cầu phải xác thực thông tin khẩn cấp. Để tăng thêm tính đe dọa, các đối tượng này còn khẳng định nếu người dân không thực hiện ngay sẽ bị cấm cản hoặc gặp rắc rối lớn khi giải quyết các thủ tục hành chính về sau.

Ngay khi nạn nhân bắt đầu mất bình tĩnh và rơi vào bẫy thao túng tâm lý, quá trình chiếm đoạt sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Kẻ lừa đảo sẽ khéo léo yêu cầu người dân cung cấp hàng loạt thông tin bảo mật cá nhân, ép buộc đọc mã OTP, cung cấp mật khẩu hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

Một số trường hợp mưu mô hơn còn dụ dỗ người dùng truy cập vào các đường link lạ, quét mã QR giả mạo hoặc yêu cầu cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc vào điện thoại. Chỉ với vài thao tác làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ bị đánh cắp toàn bộ dữ liệu, mất quyền kiểm soát thiết bị và dẫn đến việc bị "rút sạch" tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ảnh: Công an xã Mang Yang

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác và tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc bảo mật. Cụ thể, mọi người không được cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã PIN hay bất kỳ thông tin tài khoản ngân hàng nào cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Người dùng điện thoại cũng cần rèn luyện thói quen tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không quét mã QR đáng ngờ và không tải về các ứng dụng từ những nguồn không chính thống. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không được chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào khi bị yêu cầu đóng phí để "kích hoạt", "xác thực" hay "nâng cấp" tài khoản định danh điện tử, bởi cơ quan công an không bao giờ thu phí qua mạng cho các thủ tục này.

Bất cứ khi nào nhận được một cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa hoặc yêu cầu cung cấp thông tin lạ, điều quan trọng nhất là bạn cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo sự dẫn dụ của đối tượng và tự mình xác minh lại thông tin. Đối với những ai đang thực sự có nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến định danh điện tử, cách an toàn và chính xác nhất là mang theo giấy tờ đến trực tiếp trụ sở Công an xã, phường nơi cư trú hoặc các cơ quan có thẩm quyền để được cán bộ hướng dẫn. Mỗi người dân hãy tự trang bị kiến thức để trở thành một "lá chắn" vững chắc, đồng thời tích cực chia sẻ thông tin này cho người thân yêu nhằm chung tay đẩy lùi các thủ đoạn lừa đảo ngày càng khó lường.

Theo Công an tỉnh Gia Lai